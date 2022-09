O cura que é unha banda

Cando Anxo Eiriz chegou ás Nogais, no ano 1978, "non había tractores", di. Pódese dicir incluso que a súa moto foi a que inaugurou todas as estradas que viñeron despois da N-VI e da que levaba a Nullán, as únicas que o recibiron naquela data. Xubilada a moto, queimaría dous Seat Panda, indo e vindo das parroquias de Agüeira e Morcelle, en Becerreá, e de Torés, Viladicente, Quintá ou Santo André, nas Nogais. O cura estaba en tantos sitios ao mesmo tempo, que parecía unha banda enteira. E así sería, en moitos dos sentidos. Por iso, agora que se xubila, semella que son moitas as persoas que faltan. "Heino pasar moi mal o día 11, vaime custar moitísimo deixar aquilo", di, pensando na homenaxe que a veciñanza lle renderá este domingo.

Anxo Eiriz non deixou pasar nota algunha da música que aprendera no Seminario. Con ela, ensinou un pouco de todo xa naqueles primeiros anos como párroco: saxofón, clarinete, trompeta, gaita, bombo... "Eu ensinaba un pouquiño, e logo os mozos axudábanse entre eles", indica. Onde? Pois na súa casa, da que deixaba as chaves se por calquera cousa el non podía estar; a súa casa que era a casa reitoral do municipio, un tesouro patrimonial que el tamén axudou a manter nas mellores condicións, con moito esforzo, e con alegría.

"O mellor recordo que me levo, o que nunca esquecerei, será aquela xuventude, tan guapa, tan amiga. Tiñan ganas de facer todo, era un verxel de xente moza", comenta. De feito, pola banda de música pasaron mozos e mozas de todas as casas do municipio, axudados pola filosofía de Eiriz de levar as aulas ás parroquias e só os ensaios finais ás Nogais. A banda abriulles camiño por toda Galicia, e non só. "Para min, o milagre máis grande é a amizade que lles queda, os amigos cos que se compartiu a música e o teatro xa non se esquecen", dicía Anxo nunha entrevista para a TVG hai anos. Nos baixos daquela casa reitoral tamén se abriu un espazo para representacións teatrais durante moitos anos. "A cultura é importantísima", di hoxe.

Tamén polo patrimonio monumental loitou Anxo Eiriz, que cando chegou ao municipio topouse con moitas igrexas a piques de caer. Entre elas, sobresaía a de Santo André das Nogais, a máis antiga das que coroan a comarca dos Ancares. Antes de ser declarada Ben de Interese Cultural no ano 1995, no 1987 o cura liderou a petición para que se rehabilitase. "Conseguiuse, pero aínda queda por arranxar un retablo que nos ten moi chorosos", comenta. "Foron moitas as igrexas que se arranxaron naquel tempo, a xente aprendeu a lousar, a asentar ben o teito, e foise conservando algo, aínda que queda moito, moito por facer", sente quen non ten por gusto deixar cousas a medias.

"O que máis lamento é non ter tempo agora para levantar os ánimos e a actividade despois destes anos tan duros da pandemia nos que se desmoronou moito todo, levo a tristeza de non poder abrir horizontes doutro tipo neste momento de despoboación dos pobos", indica, coma se el mesmo fose consciente dos moitos que son. E logo, quen é o cura que realiza o oficio, toca o órgano na misa e logo é músico na procesión? Anxo Eiriz, o cura que é unha banda enteira.