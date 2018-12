Las cuentas de Baralla para 2019 incluyen por primera vez ayudas a la natalidad

Los presupuestos del concello Baralla para el año 2019 ascienden a 2,6 millones de euros y contemplan por primera vez una partida destinada a ayudas para fomentar la natalidad.

Las cuentas recibieron luz verde en el pasado pleno municipal pese al voto en contra de los dos grupos de la oposición (BNG y PSOE). Así, en el plan de gastos se contempla como novedad una partida de 3.000 euros para sufragar subvenciones a la natalidad. El regidor, el popular Manuel González Capón, explicó que se trata de una medida puesta en marcha para impulsar el desarrollo poblacional e indicó que la ordenanza reguladora de esta medida se abordará en la próxima sesión plenaria.

No obstante, avanzó que las ayudas que recibirá cada familia que decida tener un hijo en Baralla oscilarán entre los 600 y 1.000 euros. El alcalde anunció además que se prevé ampliar la partida asignada inicialmente "pois todas as familias recibirán o apoio económico do Concello".

La cuentas municipales para 2019, en concreto, ascenderán hasta los 2.290.220 euros en su capítulo de gastos, mientras que el de ingresos sumarán 2.629.600, por lo que parten con un superávit de 339.400 euros.

El alcalde definió las cuentas como "as mellores que pode ter Baralla"

DESGLOSE. A inversiones reales se destinarán más de 482.100 euros, lo que supone la mitad que lo consignado para este fin en el presente ejercicio pues, según recuerda el regidor, "este ano contabamos cunha partida de máis de 550.000 euros da Xunta para reformar a rúa Ánxel Fole, obra que xa foi executada". Entre las actuaciones que se prevén llevar a cabo el año que viene, tanto con fondos propios como con ayudas de otras administraciones, se contempla la mejora de accesos a núcleos (83.263 euros), la adquisición y el acondicionamiento de terrenos en el área fluvial para construir un párking de autocaravanas (dos partidas de 30.555 euros y 48.139 euros), el acondicionamiento de la Vía Künig (10.000 euros) o una partida de 31.255 del GDR para la ruta Dubio-Río Neira.

En el capítulo de gastos de personal se consignan 892.100 euros y se presupuestan, como novedad, dos puestos de empleo para el PAI (inaugurado recientemente). Mientras que el capítulo de gastos corrientes asciende a 765.000 euros entre los que se reserva también un cantidad para el mantenimiento de la guardería. Las cuentas contemplan además un crédito global de 50.000 euros en subvenciones para una decena de asociaciones. En cuanto a los ingresos, las mayores partidas son las de tasas (252.000 euros); transferencias corrientes (1,2 millones); e impuestos directos (617.000 euros).

REACCIONES. El alcalde definió las cuentas como "as mellores que pode ter Baralla" y añadió que "hai que ter en conta que se incrementarán cando vaiamos recibindo subvencións doutras administracións". Por su parte, el portavoz del PSOE, Jaime González del Río, indicó que "rexeitamos as contas porque non estamos de acordo co reparto que o gobierno local fai das inversións. Botamos en falta un plan de mantemento de camiños municipais e unha política para dinamizar o concello con actividades lúdicas e deportivas".

Esta crítica es compartida por el nacionalista Xosé Manuel Becerra, quien indicó que "fan falta iniciativas para mellorar o futuro do municipio. Hai que deixar de lado o abuso do cemento, pois por moitas pistas que se amañen se non hai xente para usalas non facemos nada". Lamentó además que no se tuviesen en cuenta sus enmiendas entre las que solicitaba incluir una partida para impulsar el polígono industrial, otra para el centro de día o recuperar la Festa da Troita.