El covid no ha pasado por aquí

Los concellos de Navia de Suarna y Negueira de Muñiz son los únicos de la provincia de Lugo que no han registrado ningún caso de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Si bien durante la primera ola hubo algún otro municipio que se mantuvo libre de covid, en esta segunda ola solo son estos dos los que no han tenido ningún contagio en las últimas cinco semanas.

Para los alcaldes de sendos municipios se trata de un dato a celebrar, aunque con la cautela que les confiere el conocimiento de que, en parte, se trata de "unha cuestión de sorte", según indicó José Fernández, el regidor naviego. Pero no todo es suerte. Fernández también resaltó que "estamos facendo as cousas ben, seguindo ao pé da letra as recomendacións sanitarias", indicó.

En esa misma línea se manifestó el alcalde de Negueira, José Manuel Braña, que afirmó, que "se ben si tivemos algún veciño facendo corentena, non rexistramos ningún caso positivo, polo que estamos moi contentos". Ambos afirman, también, que esta incidencia nula del virus hace que "os veciños vivan con tranquilidade", según indicó Fernández.

LOS VECINOS. Alberto Uría es gerente del ecomuseo El País del Abeyeiro, en Negueira de Muñiz. Para él, la inexistencia de casos hasta ahora tiene que ver con el hecho de que "vivimos en aldeas pequenas, nas que falamos cos veciños a distancia", indica. "Aquí non hai casos porque tampouco hai moita xente", comenta, apuntando a otros problemas que tal vez eclipsan este buen dato. "Por outro lado, tamén restrinximos moito a vida familiar", añade.

José Fernández: "Estamos facendo as cousas ben, seguindo ao pé da letra as recomendacións... e tendo moita sorte tamén"

En su caso, el museo no tuvo actividad durante esta segunda ola, desde que se decretaron los cierres perimetrales de las ciudades. En verano, sin embargo, sí acogió numerosas actividades a las que asistieron personas del resto del Estado y también del extranjero. "Fixemos todo con distancias de seguridade e máscaras, e non houbo ningún problema", comenta.

José Luis Rigueiro, gerente del establecimiento hotelero Casa Suarna, en Navia, también indica que el verano fue de "moitísima afluencia de visitantes e turistas doutros puntos de España, polo que tivemos moita sorte, pois aínda que se fagan as cousas ben hai un elemento de sorte nisto", indica.

Además, del municipio resalta que los vecinos, a pesar de la tranquilidad que supone la ausencia de positivos, "non se relaxan e usan sempre a máscara". También comenta que la gente mayor está siendo "precavida, e os veciños moi conscientes de que temos que tomar as precaucións por eles". Además, claro está, "de termos un espazo amplo para estar xuntos sen aglomeracións", indica.