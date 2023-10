A Cova dos Mouros ou a Altamira luguesa

Na Fontaneira hai unha cova que fala do Neolítico e dos poboadores de entón, un xacemento "terriblemente interesante" que agocha motivos que foron pintados entre o 4.000 e o 3.000 antes de Cristo. A Cova dos Mouros, en Baleira, ben podería ser a Altamira luguesa pola relevancia que supuxo o seu achado en 2017 e polo seu contido, que se coñecerá pormenorizadamente nun par de meses, cando se presente a memoria definitiva dos traballos executados nela no verán do pasado ano e cando saian á luz os calcos que están en proceso de elaboración.

Para o director do proxecto, Fernando Carrera, da Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia, esta gruta é de enorme importancia "a nivel científico e patrimonial" e unha das mellores mostras de arte esquemático. De feito, foi o primeiro xacemento con este tipo de pinturas que apareceu na comunidade, ao que seguiron o do Penedo Gordo e o da Cova do Gato, na comarca de Monterrei, e o de Pala de Cabras, en Valdeorras. O seu estado de conservación, recoñece, é "malo", pero "non polo método de execución, senón polos usos posteriores", cando as sucesivas ocupacións da cova, ata hai poucas décadas, implicaron fogueiras que danaron irreversiblemente as paredes e, con elas, as pinturas. Así mesmo, a existencia de costras e de colonización biolóxica dificulta a análise dos motivos achados.

Os calcos permitirán coñecer ao detalle as pinturas. F. CARRERA

TESTEMUÑAS. Malia todo, a inestabilidade estrutural segue a ser o principal risco para a integridade do xacemento, tal e como expón Carrera e como recolle a memoria preliminar da actuación de 2022. Porén, deixáronse testemuñas instaladas que permitirán establecer as pautas de conservación de cara ao futuro. Neste sentido, a posibilidade de observar de preto estas pinturas –situadas na cara leste, na sección externa do abrigo– pasa unicamente polas visitas guiadas.

A arte esquemática caracterízase por non ser naturalista e carecer de detalle, aínda que na cova baleiresa se ve, polo menos, un motivo antropomorfo. FERNANDO CARRERA

"O patrimonio non existe ata que a cidadanía o recoñece como tal", asegura o conservador, quen considera "recomendable" abrir a Cova dos Mouros ao público e que este "saiba cal é o sentido deste xacemento". Iso si, baseandose nun modelo de turismo "sostible", lonxe do explotado durante décadas nas covas de Altamira que levaron ao seu peche definitivo.

O motivo 4 (na foto) é o máis afectados polos liques. F. CARRERA

Mentres, a Cova dos Mouros segue agochada a ollos alleos –salvo algunha visita a través do Concello–, o que fai imprescindible executar labores de conservación como crear unha área tampón que minimice o risco de incendio.