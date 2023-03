La corporación de Baleira pide pena íntegra para los tres condenados por abusos

El pleno de Baleira aprobó este viernes, por unanimidad, un documento para condenar "de forma enérxica" la agresión sexual sufrida durante años por una menor vecina del municipio y para pedir que los condenados por estos hechos cumplan "penas íntegras".

La corporación también promoverá una recogida de firmas para que los tres condenados por estos hechos cumplan su condena "íntegramente" en prisión. Además, todas estas rúbricas se enviarán posteriormente al Congreso de los Diputados, con el fin de que el legislador "adecue as penas á gravidade dos feitos ocorridos" y para que no se vuelva a repetir una sentencia "que o pobo non entende".

Y es que juez condenó a la hermana de la víctima, su marido y su cuñado a tres años de prisión cada uno por los abusos cometidos sobre la menor desde los siete a los 13 años, cuando quedó embarazada por el marido de su hermana y el bebé fue dado en adopción.

Con el documento acordado este viernes, el pleno no solo quiere hacer constar su "máis enérxica condena de repulsa" por estos hechos, sino que ofrece a la víctima "toda a nosa solidariedade", a la vez que la corporación se ofrece "para todo aquilo en que como concello lle poidamos axudar".

El alcalde de Baleira, Ángel Martínez Puga, explicó que el documento aprobado responde a una petición "dos propios veciños, que non entenden como neste caso non houbo unhas condenas moito máis contudentes, dada a extrema gravidade duns feitos que foron recoñecidos ante o xuíz polos propios agresores".

El pleno también quiere plasmar el carácter "solidario e unido" de todos los vecinos de Baleira que, en todo su conjunto "é xente que repudia estes actos atroces e repulsivos, as agresións, os abusos e todo tipo de violencia".

Además, este documento insta a las administraciones públicas y a la propia Justicia para que en este tipo de casos se haga uso "da lei e do poder e se condene con penas máximas a todo tipo de maltratador, pedindo o total cumprimento das condenas impostas".

Aún en libertad. Aunque la resolución de este caso fue dictada a mediados del pasado mes de enero, los condenados todavía no han entrado en prisión. Y es que, según ha podido saber este medio, la Audiencia todavía está haciendo los trámites necesarios para ejecutar la sentencia. No obstante, se trata de una plazo normal, aunque la alarma generada por este caso invite a pensar lo contrario.

El hecho de que las penas para los agresores solo fueran de tres años se debió también a un acuerdo previo entre las partes, que aceptaron también una indemnización para la víctima de 50.000 euros.