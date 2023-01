Convocan una concentración ante la Audiencia tras la sentencia por abusos de Baleira

La Plataforma Feminista de Lugo ha convocado para el próximo jueves –día 26 de enero– una concentración ante la sede de la Audiencia Provincial, en la Praza de Avilés, para protestar contra la rebaja de pena para los tres familiares acusados de abusar durante años de una niña en Baleira, bajo el lema “contra la justicia patriarcal”.

La sentencia por el caso de abusos sexuales a una menor en el municipio lucense de Baleira, notificada este lunes –23 de enero– por la Audiencia Provincial de Lugo, relata el calvario al que fue sometida la niña entre los 7 y los 13 años como consecuencia de los abusos del esposo y el cuñado de su hermana, con la connivencia de esta última, condenada al igual que los dos varones a tres años de cárcel.

Finalmente, un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, que tuvo en cuenta atenuantes como las dilaciones indebidas en la instrucción del proceso, permitió una rebaja de pena para los acusados de once a solo tres años de cárcel.

“Si con esto no te mueves, no sales a la calle y defiendes la infancia, ya no sé qué nos queda por defender. Estamos llegando a un punto en el que la violencia es tan feroz contra las mujeres, contra las niñas, que es imposible quedarse de brazos cruzados”, dijo a Efe la presidenta de la plataforma, Ana Torrón.

“Hacemos un llamamiento a que la gente se anime a participar en esa concentración, el próximo jueves, a partir de las ocho de la tarde, ante la Audiencia Provincial de Lugo, bajo el lema: contra la justicia patriarcal”, añadió. Es el momento, zanjó Ana Torrón, de que “luchemos para que esto no vuelva a suceder nunca en la vida”.

La sentencia, al detalle

La sentencia del caso de abusos sexuales continuados a una menor de 16 años en Baleira, cuando tenía entre 7 y 13 años, recoge el pacto alcanzado por la Fiscalía basado en dilaciones indebidas, que "no son imputables a ninguno de los acusados" en la instrucción del procedimiento.

Además, incluyen el "resarcimiento" a la víctima, por el pago de 49.999,99 euros a la misma –20.930,30 euros uno de los delincuentes y 14.534,88 cada uno de los otros dos sentenciados–, que llegó a quedarse embarazada en dos ocasiones y que –según figura en la sentencia– dio a luz con 13 años un bebé que fue entregado en adopción.

Las tres personas sentenciadas se corresponden con la hermana mayor de la víctima, su pareja (cuñado de la víctima) y el hermano de la pareja de su hermana (el hermano de su cuñado), que fue el que abusó de ella las primeras veces, según consta reconocido.