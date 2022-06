A conversa mantida a través de WhatsApp por un veciño do Cádavo, en Baleira, e a súa filla despois de que esta levase á súa casa en Madrid un can que atopou abandonado converteuse nun novo fenómeno viral. A moza, Lucía Núñez, compartiu o diálogo en TikTok, e non tardaron en aparecer fans, peticións dunha segunda parte e sobre todo moitas risas. Este mércores, un día despois de que o publicase, superaba as 27.000 visualizacións.

É que, antes de que o pai parecese abrandarse ante a imaxe do animal rescatado, deixoulle claro á súa filla que non lle parecía boa idea que o acollese na casa. "A ti o que te van é prender por roubar un can", dille, despois de poñer en dúbida que un animal atopado na rúa en Madrid estea abandonado.

Ao home tampouco lle convence a idea da filla de levalo a Lugo. "Déixate de facer cousas raras. Era o que me facía falta", respóndelle. Para engadir: "Estás avisada. Deshérdote".

O intercambio de mensaxes segue na mesma liña despois de que a moza lle contase ao pai que o animal tiña moita fame e sede, e que o ía levar ao veterinario porque estaba cheo de carrachas. "Expúrgalle as carrachas, faille unha empanada de carrachas e dáslle de comer. Como vaia aí voute poñer a andar", di o home.

Iso si, unha vez visto o animal, recoñece que é "ben guapo". "Está cansadiño, ¿ou?", pregunta, xa case conquistado.