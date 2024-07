O conserxe que deixou un Cachito no CPI de Baralla

Ninguén lle chama doutro xeito que non sexa 'Cachito', e non vai ser nesta páxina que cambien as tornas. De feito, no CPI Díaz Moreno, de Baralla, hai xente que non lle coñece outro nome, mesmo se hai quen pasou máis de vinte anos con el.

"Cachito, tes que vir, que quedou un rapaz no ascensor encerrado", dixéronlle o venres de fin de curso ao mediodía, cando fora, como todos os días, comer á casa. "Iso é imposible", respondeu el, que sabía que desconectara o ascensor, como sempre que asoma tormenta.

Non foi doado enganar a Cachito, que alí no CPI ten todo da súa man. Por iso, cando se achegou ao centro, ese día que era tamén o seu último antes de se xubilar, xa sabía que algo o agardaba. O que non imaxinaba era aquilo, aquilo que foi coma unha fermosa manifestación, con pancartas en mans de todos. Algunhas dicían: "Cachito é o mellor conserxe do mundo". Outras: "Cachito baixa do tellado as pelotas cunha vasoira". Había quen poñía: "Cachito varre as pedras do patio". Outros: "Feliz xubilación".

Homenaxe

E todos estaban alí. Dende os máis pequenos de infantil, ata os máis maiores de 4º da Eso. Tamén todos os docentes, os de agora e algúns que deixaron o centro hai anos. As cociñeiras, as coidadoras, a familia de Cachito. Todo o mundo. Ata lle tiñan unha canción e todo: "Cachito, cachito, cachito meu/ chegouche o día da xubilación/aquí estamos todos para dicirche/ que es un conserxe sen parangón".

De feito, el lembra con emoción todas estas cousas aínda dende o xardín do colexio. Xa non tiña que estar alí, pero así é Cachito. Tiña que darlle un xeito ás sebes, ver como lle foi o primeiro sol ás camelias, e mirar algo dos reboluchos. Esa era unha das súas tarefas no cole. El di que, se lle preguntan do regulamento do conserxe, xa o tería esquecido, pero que el arranxa portas, pechaduras, bisagras, azulexos, abre e pecha o centro, e está para todo o que fai falla. Como dicía outra das pancartas: "Cachito arranxa TO-DO".

Para todo

Porén, ademais de ser unha persoa "que ten habilidades para todo", como di o director, Jorge Vázquez Fraga, e que "levaba moi ben a xestión dos recursos", Cachito sempre tivo unha man especial para os nenos, ou un dedín, para levar aos máis pequenos ás aulas.

Hano botar moito de menos alí, nese lugar que tamén debuxaron na pancarta, "a garita de Cachito", ao que el chama, brincando, "a peceira", o único que non mudou mentres o centro se facía máis moderno cos anos. A súa figura, e mesmo a súa homenaxe, explica ben o que é un centro como o CPI Díaz Moreno de Baralla, máis parecido, ás veces, a unha casa. "Coideino coma se fose o meu fogar. Os nenos son o futuro e sei o importante que é que teñan un centro aquí, no lugar onde viven", comenta.

El mesmo foi neno nesa vila, onde naceu como Manuel Vilela Fernández, e onde aos poucos anos xa lle puxeron o alcume polo que todos o coñecen. E así é coma hoxe despiden a Cachito, que seguirá sendo o seu veciño, e que, se cadra, non tarda moito en ir ver como medran as camelias.