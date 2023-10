José González explica a veciños de Cervantes as vantaxes dos polígonos agroforestais

O responsable de Medio Rural do Goberno autonómico, José González, participou este sábado nunha reunión cos veciños do municipio lucense de Cervantes para presentarlles as vantaxes que ofrecen os polígonos agroforestais e outras ferramentas da Lei de recuperación da terra agraria.

Na xuntanza, organizada polo Partido Popular de Lugo, tamén participou a deputada autonómica Encarna Amigo e o voceiro do grupo municipal popular de Cervantes, Óscar Fernández.

A Lei de recuperación da terra agraria de Galicia entrou en vigor en maio de 2021. Dende que se estableceu esta norma, puxéronse en marcha 26 polígonos agroforestais —que se atopan en distintas fases de execución— para poñer en valor máis de 9.100 hectáreas.

José González trasladoulle aos veciños de Cervantes que o obxectivo que se persegue con estas iniciativas é dinamizar o territorio, prever os incendios forestais e xerar actividade económica "para que vivir no e do rural sexa posible".

Outro momento da xuntanza. EP

Seguindo esta mesma liña, destacou tamén a potencia doutras ferramentas de mobilización de terras, como son as permutas de interese agrario, as agrupacións de xestión conxunta ou as aldeas modelo, das que xa hai 21 aprobadas en toda Galicia. Estas ferramentas da lei, xunto as concentracións parcelarias, permitiron a posta en valor de arredor de 35.000 hectáreas nestes últimos catro anos.

Deste xeito, o Partido Popular da provincia de Lugo defende a "posta en valor das terras en desuso como medida de dinamización do noso territorio, de xeración de emprego no rural e de prevención de incendios".

Pola súa banda, o PP de Cervantes destaca "a implicación da Xunta e a vontade dos veciños para poñer en valor a terra abandonada". Ademais, puntualizan que "con estas ferramentas é posible reestruturar a propiedade e os propietarios poden optar por vender ou permutar, arrendar ou poñer os terreos en produción".