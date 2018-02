Consejos básicos ante la nieve y el hielo

De forma esquemática vamos a resumir algunos consejos útiles para los automovilistas y los peatones cuando nieva o el hielo dificulta la circulación. Se resumen en los siguientes puntos:

* Encender las luces de cruce. (Ver bien y ser visto)

* Comprobar el funcionamiento del limpiaparabrisas y luneta térmica.

* Utilizar el sistema de ventilación interior del vehículo para eliminar el vaho sobre los cristales y aplicar una bayeta seca.

* Evitar aceleraciones y deceleraciones bruscas, así como adelantamientos.

* Anticiparse ante cualquier incidencia para no tener que utilizar los frenos.

* Mantener la velocidad reducida y llevar lleno el depósito de combustible.

* Limpiar periódicamente la nieve que se acumula en el guardabarro y que puede obstaculizar el giro de las ruedas.

* Mucha precaución con la nieve pisada en calzada y transformada en hielo, pues es muy deslizante.

* Tan pronto como la carretera se vea blanca o cuando lo demanden las fuerzas de vigilancia en carretera, se colocarán las cadenas en las ruedas motrices en caso de no llevar neumáticos de invierno. Las cadenas se instalarán en lugares apartados de la calzada y de fácil acceso para el vehículo, evitando entorpecer la circulación.

* No adelantar a un vehículo bloqueado por nieve en carretera, sin estar completamente seguro de poderlo hacer, dejando la vía libre después de realizar la maniobra. No pararse nunca en la calzada, aparcar fuera de la carretera y no abandonar el vehículo más que estando seguro de poder llegar a una casa o refugio para solicitar ayuda.

* No adelantar a una máquina quitanieves mientras se encuentre trabajando. * No estacionar o caminar nunca al lado de tejados o pendientes con nieve acumulada, porque puede precipitarse sobre el vehículo o el peatón y causar daños irreparables. * No caminar por aceras sombrías o con presencia de hielo.