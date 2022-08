Conmoción en Castroverde e Baleira pola morte de José Manuel Pardo Eiras

Hai novas que anubran o día e non se pode reconducir, que deixan a un fóra de xogo e só queda asumilas e xestionalas como se poida.



O pasamento hoxe, aos 57 anos de idade, de José Manuel Pardo Eiras causou unha fonda conmoción entre os veciños dos concellos de Baleira e Castroverde, tivo ese efecto de dor e incredulidade difícil de espelir polo repentino e inesperado do mesmo, pero tamén polo papel que xogou Pardo no tecido social e empresarial dos dous concellos nas últimas décadas. No Cádavo naceu, criouse e deulle continuidade ao negocio familiar, a Funeraria Pardo Freire. En Castroverde formou a súa familia con María del Mar Freire, no barrio de Tarrío, onde residiu ata a súa morte.

"Debaixo dese carácter seu había unha persoa de gran corazón, un amigo ao que sempre podías chamar porque tiñas asegurado que ía estar á altura das circunstancias"

Home de poucas palabras, serio ata o extremo nunha primera aproximación, aseguran os amigos cos que compartiu infancia e xuventude nas terras de Baleira que "debaixo dese carácter seu había unha persoa de gran corazón, un amigo ao que sempre podías chamar porque tiñas asegurado que ía estar á altura das circunstancias". "Era unha persoa de gran nobreza", engaden.

A entrega e o vínculo que sentía polo concello no que naceu levou a Pardo a ser concelleiro polo Partido Socialista de Baleira durante varios anos.



No profesional, José Manuel Pardo estivo vinculado ao negocios dos seus pais, Faustino e Ofelia, dende cativo e colleu o relevo da Funeraria Pardo cando a situación o requeriu. Casou con María Freire e a parella foi quen de levar o legado de Faustino e Ofelia a outro nivel. Entre os dous converteron a Funeraria Pardo Freire, a ferretería e a tenda de mobles nunha das empresas máis sólidas do pequeno tecido empresarial do Cádavo e se algo pode ter seguro José Manuel Pardo é que a súa muller, María, co apoio dos seus fillos Marco e Xosé, seguirá con forza á fronte da empresa porque leva anos exercendo de eficaz xestora e porque conta co respecto do todo o sector funerario. Eses profesionais da provincia teñen a difícil tarefa de acompañar e dicirlle adeus a un dos seus, "a un compañeiro e a un amigo sempre respectuoso con todos e co propio sector", comentaron.



Cando non estaba traballando, José Manuel Pardo repartía o seu tempo entre os amigos de sempre e a caza, "pola que sentía verdadeira paixón. Adoraba os cans de rastro na modalidade de xabaril, era sinxelo gozar do monte ao seu carón. Os cazadores da montaña lucense perdemos un gran compañeiro", matizaba onte Antón Arrojo, cazador e veciño de Pardo en Castroverde.



A súa muller, os seus fillos, toda a súa familia, a xente de Baleira, os cazadores e toda a xente que o coñecía despedirá mañá xoves a José Manuel Pardo Eiras no funeral que se celebrará ás seis da tarde no Tanatorio Pardo Freire.