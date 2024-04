Os tres condenados por abuso sexual en Baleira cumpren un ano en prisión

Os tres condenados por un delito de abuso sexual continuado a unha menor en Baleira cumpren un ano exacto da súa chegada á prisión de Bonxe. O 26 de abril de 2023, a irmá da vítima, o seu marido e o irmán deste apuraban os prazos de entrada voluntaria no cárcere e, o último día, comezaban a cumprir no centro penitenciario situado en Outeiro de Rei a pena que lles foi atribuída pola Audiencia Provincial de Lugo, de tres anos de cadea para cada un deles.

Desde entón, o matrimonio xa solicitou en dúas ocasións o permiso de saída que legalmente lles corresponde ao ter cumprida xa unha cuarta parte da pena, pero a xunta de tratamento do centro considerou en ambas ocasións que non cumpriron condena suficiente como para concederlles dita autorización. O terceiro implicado pediuna só unha vez, con idéntico resultado.

Os tres internos, que manteñen desde o inicio un bo comportamento dentro dos muros da prisión, foron condenados en xaneiro do ano pasado por abusar sexualmente de xeito sistemático da irmá pequena da condenada. Os feitos sucedéronse na casa familiar, no municipio de Baleira, desde que a nena tiña sete anos ata cumpridos os 13, cando quedou embarazada do seu propio cuñado.