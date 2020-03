La Audiencia Nacional condenó a seis años de prisión a la mujer de Mali, residente en Baralla, acusada de permitir la mutilación genital de su hija. El tribunal considera "abundantemente probado" que la progenitora permitió la ablación de la menor y concluye que su conducta merece un reproche penal, aunque los hechos hayan sucedido en África y la progenitora haya actuado "por razones culturales y sociológicas propias de su país".

La sala es contundente en sus argumentos y reconoce que ha dictado una sentencia ejemplarizante. "La condena penal de estas actitudes y conductas es la única seguridad o garantía disuasoria que puede ofrecerse a las posibles futuras víctimas del mismo, menores en situación de riesgo, para evitar la reiteración delictiva y la generalización de estas actuaciones", expone.

La acusada y sus dos hijos —un varón nacido en 2007 y una niña nacida en 2010— llegaron a España en el año 2012 y se asentaron en el municipio lucense de Baralla, después de que al hombre, que residía en el país desde 2004, se le otorgara el permiso de reagrupamiento familiar. En el año 2014 el matrimonio tuvo otra hija, que nació en España.

La ablación genital se detectó en el centro de salud de O Corgo cuando la niña tenía ocho años y la acusada culpó a la suegra

La ablación de la mayor de sus hijas fue detectada en el centro de salud de O Corgo el 21 de noviembre de 2018, a raíz de una revisión médica que se realizó a la pequeña y a sus hermanos, después de que en el centro escolar en donde estudiaban se pusiera en marcha el protocolo de actuación por posibles malos tratos en el ámbito doméstico.

La madre declaró entonces que se enteró de la operación de su hija —que entonces tenía 8 años— cuando aún residía en Mali y que fue su suegra, que falleció posteriormente, quien se la entregó después de habérsela practicado, a las pocas semanas de vida. Ante el tribunal, la acusada reconoció que también fue mutilada de pequeña e insistió en que no tuvo la oportunidad de autorizar la ablación de su hija, ya que la abuela no le contó que iba a llevar a la pequeña a un médico para realizársela. Igualmente, como muestra de rechazo a esta práctica, la mujer dijo que evitó que su otra hija, nacida en España, pasara por la misma situación cuando la familia viajaba a Mali.

Para la sala, la versión de que la abuela de la niña encargó su ablación "no ha quedado probada". Pero además, "aún admitiendo la veracidad de estos presupuestos, no eximen de responsabilidad a la acusada, por su posición de garante de la seguridad e integridad física de la menor". Igualmente, el tribunal apunta que "el hecho de que la acusada haya sido víctima de tal cruel práctica, obviamente no justifica ni puede hacer impune la conducta", concluye. Contra esta sentencia cabe recurso de apelación.