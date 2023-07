O concurso de tapas da Fonsagrada cumpre dez anos cun récord de votos

O concurso de tapas da Fonsagrada pechou a súa décima edición cun récord de participación despois dunha fin de semana de bar en bar. En total, foron 250 as persoas que votaron nestes días polas mellores tapas da vila, que recibiron onte os galardóns da man do rexedor local, Carlos López, no salón de plenos da casa consistorial.

O premio na categoría de mellor sabor foi para o Bar Demetrio, que conquistou os padais dos veciños e veciñas cun mini bocadillo de codillo asado con salsa de iogur, pepinillo, pimento roxo e tomate.

O premio para a mellor presentación caeu nas mans do Restaurante Cantábrico, cunha proposta que levaba por título "Do mar á montaña", e que non deixou a ninguén indiferente.

O Concello destaca a participación deste ano e indica que, para poder votar, as persoas participantes tiñan que probar que consumiran oito das nove propostas dos distintos establecementos fonsagradinos.

Público

Ademais, o Concello tamén entregou os premios para o público participante no sorteo, que tivo que cumprir, como requisito, probar as nove tapas que participaron no concurso.

Así, Vanesa Fernández López recibiu onte un dos reloxos intelixentes que aportou o Concello. O outro será enviado a Pablo Landrove Gómez por correo postal, xa que o afortunado reside en Oviedo. Tamén se entregaron os 225 euros que aportaron os hostaleiros da vila, que caeron nas mans de José Manuel López López.

Os nove establecementos participantes nesta edición foron O Candal, Caldeira, Recuncar, Demetrio, Cantábrico, Onde Luís, Lúa, O Atallo e O Piñeiral. Algúns deles serviron máis de 300 tapas, e todos destacaron o incremento notable na afluencia de público desta edición.