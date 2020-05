El Concello de Pedrafita se vuelca en la promoción del empleo para sortear la crisis

El Concello de Pedrafita do Cebreiro celebrará hoy una comisión de gobierno para reformular el gasto de los fondos del plan único tras la crisis del coronavirus. "O principal será priorizar o emprego no municipio", destacó este martes el regidor, José Luis Raposo. Con ese fin, el mandatario local prevé reforzar las cuadrillas de obras y mantenimiento municipales, así como incrementar el número de profesionales del servicio de atención a domicilio.

De esta manera, y tal y como contempla la normativa del plan único, que a raíz de la crisis permitirá que los ayuntamientos destinen el 50 por ciento de su asignación a gastos para atender las necesidades sociales derivadas de la actual crisis sanitaria, la reformulación del Concello de Pedrafita pasa por la promoción del empleo y los servicios sociales.

De los cerca de 200.000 euros asignados al municipio para el 2020 por el plan provincial, 30.000 se destinarán a servicios sociales, 100.000 euros a empleo, y el resto en obras que se realizarán también por parte del personal contratado por el Ayuntamiento a través de bolsas de trabajo, según explicó Raposo.

En la comisión también abordarán una obra que había quedado pendiente del plan anterior para la rehabilitación de vías en Rubiais e Louzarela, que también se planteará llevar a cabo a través de la Administración.

Por otro lado, Raposo también indica que disponen de un remanente de superávit y espera poder gastar una parte también para incrementar esta promoción del empleo y de los servicios sociales.

"A metade das personas que están activas en Pedrafita traballan no Concello, e iso deunos bo resultado"

Esta contratación a través de bolsas de empleo es una política por la que el Ayuntamiento lleva años apostando. "Temos un parque de maquinaria moi amplo, dende camión de alquitranar ata pisón ou máquina para limpar cunetas, que estreamos o ano pasado, o que nos permite facer obra dende o Concello", indicó Raposo, lo que, según añade, generaría empleo para los propios vecinos de Pedrafita.

De esta manera, y con respecto al plan inicial, el Concello pospondrá el proyecto de aglomerado, que no podría realizarse desde el propio Ayuntamiento, para reforzar la rehabilitación de vías y limpieza durante este año. En total, estima que puedan funcionar cinco cuadrillas, además del personal de incendios. "Noutros lugares dan axudas puntuais a autónomos, pero penso que o mellor é dar un salario", afirmó.

"Esta é unha aposta que fixemos sempre. É máis doado contratar unha obra a unha empresa; coa Administración o goteo de facturación é constante, e implica moitísimo traballo, pero é unha gran satisfacción o feito de que o gasto de persoal no Concello sexa de case 800.000 euros anuais, pois son cartos que quedan no municipio", resaltó. "A metade das personas que están activas en Pedrafita traballan no Concello, e iso deunos bo resultado, porque podemos dar unha mellor resposta ás avarías e aos problemas",concluyó.