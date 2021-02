El Concello de A Fonsagrada embellecerá la entrada de la ruta jacobea en la villa

El Concello de A Fonsagrada dedicará cerca de 75.000 euros del plan único a embellecer la entrada del Camino de Invierno en la capitalidad del municipio. Por un lado, con 47.992 realizará la limpieza y el saneado del muro de hormigón próximo al antiguo instituto, para que posteriormente pueda lucir un grafiti relacionado con la temática jacobea. Además, en la misma zona, reconstruirá un tramo de muro que se había perdido con piedra, por un valor de 26.471 euros.

En el capítulo de las inversiones con los fondos del plan único, destaca también la creación de dos pistas de pádel con un desembolso de 43.412 euros. El regidor municipal justificó esta inversión en el interés que este deporte está generando en los jóvenes del municipio, que incluso se desplazaban a Lugo para poder practicarlo. Las pistas están programadas en la zona deportiva de Os Chaos, en el pabellón del instituto que actualmente está sin utilizar, por lo que están pendientes de la aprobación de la Xunta para determinar esta ubicación.

MEJORA DE VIALES Y ACCESOS. Más de 160.000 euros de los fondos del plan único estarán destinados al arreglo de viales. Así, la pista de Xestoso recibirá 48.325 euros; la de Leituego, 19.177, y la segunda fase del acceso a Cereixido, 31.112. Con 61.710 se comprará emulsión asfáltica para reparar varias pistas a propuesta del BNG y con maquinaria municipal. Se trata de los accesos a O Vieiro, Robledo, Candelos, Maderne, Serra do Freixo, Travesos y Río de Bancos.

Otra partida de 6.156 euros servirá para renovar los mangos de hierro en la nave ganadera, y otra de 14.087 para realizar un inventario de bienes municipales, 10.587 para los bienes inmuebles, y otros 3.500 para el parque de maquinaria. También se dedicarán 5.336 euros a la compra de tuberías de agua para ciertos núcleos rurales. El Servizo de Axuda no Fogar recibirá 26.470 euros y el fomento del empleo, 94.200.

CRÍTICAS DEL PP. El PP de A Fonsagrada lamentó que "os dirixentes votasen en contra da proposta na que solicitaban achegas específicas para a hostelería, o comercio e as familias máis vulnerables". El regidor local respondió que "non se votou en contra, porque non houbo pleno". Dijo, además, que "todo o contrario, nós solicitamos propostas ao PP e ao BNG, pero o PP non mandou nada".