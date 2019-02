El Concello de A Fonsagrada alquilará terrenos para habilitar un aparcamiento

El Concello de A Fonsagrada tiene previsto alquilar terrenos en la villa para habilitar un nuevo aparcamiento municipal. Desde el gobierno local ya sacaron a licitación el contrato a través de un concurso público y el precio estimado del arrendamiento será de 3.000 euros anuales, financiados con cargo a fondos propios.

La finca tendrá que estar situada en suelo urbano, a una distancia máxima de cien metros desde el perímetro del edificio de la casa consistorial, y deberá además tener salida, por lo menos, a dos calles. Los terrenos tendrán que tener unas dimensiones de entre 500 y 700 metros cuadrados.

La localidad contará así con una segunda parcela de estacionamiento que se sumará a la ya existente frente a la Praza do Concello. En este caso los terrenos son propiedad municipal, pero cuando se organizan eventos en la mencionada plaza el aparcamiento queda prácticamente inservible.

Desde el gobierno local explican que han decidido ampliar las plazas de estacionamiento en la villa debido a la gran afluencia de gente que se congrega en el municipio durante todo el año. "No período estival e durante a celebración das festas patronais, motivado polo aumento da poboación en tránsito, faise necesaria unha actuación de reorganización do tráfico rodado de vehículos, e en particular das zonas de estacionamento, moi escasas xa de por si no casco urbano", precisan desde el Concello.

Añaden además que en invierno "especialmente en épocas de grandes nevaradas, ao despexar a vía coas quitaneves, a acumulación de neve na calzada imposibilita o aparcamento dos vehículos na vila".

Desde el ejecutivo municipal explican que no disponen de medios dentro del patrimonio local "para facilitar unha solución eficaz ás necesidades expostas".

La duración del contrato de alquiler de los terrenos será de cuatro años prorrogables a otros dos y se adjudicará mediante convocatoria pública, "xa que se pretende que todo interesado na licitación poida participar no procedemento", remarcan desde el Concello. El licitador que proponga el precio más bajo será el que reciba la máxima puntuación.

Las ofertas, junto a la documentación requerida, se pueden presentar en el registro del consistorio o por correo postal.

El plazo de presentación finaliza el día 26 de febrero y toda la información sobre el proceso puede consultarse en la web del Concello de A Fonsagrada.