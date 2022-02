'As oportunidades de futuro da Montaña Lucense' debátense na Fonsagrada

A mesa redonda As oportunidades de futuro da Montaña Lucense terá lugar este domingo 13 de febreiro, ás 12:00 horas, no Salón de Plenos do Concello da Fonsagrada.

A inauguración do acto, que poderá seguirse por streaming na conta de Youtube de El Progreso, correrá a cargo de José Tomé Roca, Presidente da Deputación de Lugo.



Tamén intervirán Isabel Pardo de Vera, Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana e Jaime López Vázquez, Secretario Xeral da Confederación de Empresarios de Lugo (CEL).

Os poñentes da mesa redonda, que estará moderada por Javier Rivera, xornalista de El Progreso, serán Fernando González Laxe, expresidente da Xunta de Galicia, Catedrático de Economía Aplicada na Universidade da Coruña e editor da Revista Atlántica de Economía; Ramón Carlos Fernández Losada, redactor do proxecto do polígono industrial da Fonsagrada e Héctor Álvarez Díaz, empresario da Fonsagrada.

Do peche encargarase Carlos López López, alcalde da Fonsagrada.