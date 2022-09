Buscan perrera para siete canes que vagan por una aldea deshabitada de A Fonsagrada

El Ayuntamiento de A Fonsagrada realiza gestiones con centros de acogida caninos de carácter privado con el fin de buscarle cobijo a siete perros que vagan sueltos por Vilarxubín, una aldea deshabitada del municipio, después de que su dueño y único habitante del lugar fuera ingresado en una residencia de ancianos. El alcalde fonsagradino, Carlos López, explicó que el Ayuntamiento no tiene convenio con la protectora de animales de Lugo, "polo que estamos a estudar otras alternativas". Algunos centros les ofertan una tarifa de seis euros por animal y día de estancia.

Pese a las denuncias sobre la desatención que sufren los animales, López precisó que los hermanos de su propietario les dan de comer "e andar soltos polo lugar, como sempre o fixeron. Non hai alarma social, nin maltrato animal, pero estamos facendo as xestións necesarias para buscarlles aos cans un destino axeitado, algo no que están dacordo os irmáns do seu dono".