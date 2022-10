El Concello de Becerreá busca finca para levantar un nuevo centro de salud

El Concello de Becerreá busca un solar próximo al centro urbano y que tenga, como mínimo, 2.190 metros cuadrados de superficie edificable, para levantar en él un inmueble nuevo que albergue el centro de salud y el Punto de Atención Continuada (PAC). De hecho, se acaba de abrir el plazo -hasta el 31 de este mes- para que los titulares de fincas que reúnan estas características puedan presentar sus ofertas.

El alcalde becerrense, Manuel Martínez, indica que la cuantía máxima que se destinará a esta compra son unos 60.000 euros, aunque los gastos de construcción y de mantenimiento de las instalaciones serán asumidos por la Consellería de Sanidade. "Somos dos poucos municipios que ten un centro de saúde e un PAC que non son propiedade do Sergas", explica Martínez, "por iso nos puxemos en contacto coa Consellería, que fixo unha relación dos que construirán no próximo ano".

Así, desde el departamento evaluaron la situación de varias infraestructuras de Atención Primaria, atendiendo a su antigüedad, su estado de conservación o sus carencias funcionales y operativas, y "mediante escrito a esta alcaldía, a Consellería presenta garantía de vontade da Administración autonómica de levar a cabo este proxecto, ao atoparse Becerreá dentro dunhas prioridades marcadas e coñecidas", recoge la memoria justificativa del proyecto, que se puede consultar, al igual que los pliegos, en el portal de contrataciones de la web municipal. En ella se refleja también que el gobierno local posee un terreno en la Rúa Voltafolgueiras, pero "foi expresamente rexeitado polos representantes da Consellería".

Eficiencia y accesibilidad. El actual centro de salud y PAC de la localidad cuenta con varias "deficiencias", en palabras de Martínez, que señala algunas como "eficiencia enerxética cero e mala accesibilidade". El nuevo edificio, además de solventar estos inconvenientes, será de planta baja, añade el regidor, y está previsto que pueda estar operativo "no ano 2024".

"Esperamos que a finais deste ano lle poidamos entregar o solar ao Sergas, para que inicie a licitación da construción do centro canto antes", detalla Manuel Martínez, quien especifica que las instalaciones que actualmente están en uso podrían ser "cedidas ou vendidas polo Concello á Consellería ou a algún interesado para desenvolver nelas actividades doutro tipo".

Este nuevo edificio se suma al plan de levantar un nuevo consistorio en la antigua Casa do Médico y al proyecto, aún en fase inicial, de reubicar el centro social de Becerreá. "Está nunha zona moi pendente e a moita veciñanza, especialmente á máis envellecida, élle difícil acceder a el", justifica.