El Concello de Baralla inicia los trámites para contratar personal para la guardería

El Concello de Baralla ha iniciado los trámites para contratar al personal que se encargará de atender la escuela infantil del municipio y se prevé que en los próximos días se abra el plazo para que los padres inscriban a los niños.

El alcalde, Manuel González, destacó que está siguiendo "a folla de ruta marcada" para que el Punto de Atención á Infancia (PAI) —el primero del municipio— pueda entrar en funcionamiento en el mes de septiembre, tal y como anunció el propio dirigente local en sesión plenaria.

El procedimiento de selección de personal será mediante el sistema de concurso-oposición libre y contempla una plaza de técnico de atención a la infancia y otra de personal de apoyo. La convocatoria salió publicada el martes en el Boletín Oficial da Provincia y los interesados tienen diez días naturales —a contar desde este miércoles— para presentar sus solicitudes en el registro del concello de Baralla o a través de las fórmulas establecidas en la Lei de Procedemento Administrativo Común.

El PAI contará con capacidad para acoger a una veintena de niños de entre cero y tres años, que los progenitores podrán inscribir en los próximos días, según indica el alcalde. "Os interesados terán que dirixirse ao departamento de servizos sociais do Concello para anotarse, unha vez que se resolva a contratación do personal", confirmó. El regidor avanzó además que aunque en un primer momento se barajó adherir el centro a la red A Galiña Azul de la Xunta de Galicia, finalmente será de gestión municipal.

El alcalde destacó el esfuerzo económico que hará el Concello para poder asumir esta gestión. "Decidimos xestionala nós mesmos para axilizar os trámites de apertura. Levamos anos intentando abrila, pero por diversos motivos non puido ser. Sen embargo, agora, co esforzo do Concello e a axuda que nos proporciona a Xunta farémolo realidade", aseguró González. una apertura esperada.

UNA APERTURA ESPERADA. Y es que los vecinos de Baralla llevan años esperando a que este centro, ubicado en la antigua Casa do Médico y cuyas obras estaban concluidas desde hace más de un lustro, abra sus puertas. "É un paso moi importante para o noso municipio. Os nosos veciños xa non terán que levar os seus pequenos ás garderías de concellos limítrofes. É un servizo moi esperado por todos e éncheme de orgullo que por fin logremos inauguralo", afirma el regidor barallense.

Ayudas para construir escuelas infantiles

La Xunta de Galicia ha abierto el plazo para solicitar subvenciones para la construcción de escuelas infantiles en polígonos industriales. La directora xeral de Familia, Amparo González, se reunió ayer con empresarios y entidades de parques lucenses para explicarles las opciones de esta línea de ayudas, que permitirá financiar cuatro nuevas guarderías, que sumarán como mínimo 164 plazas para niños de cero a tres años.