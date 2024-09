O Concello de Baleira estudará a recuperación da vella escola de Arximiro Rico

O alcalde de Baleira, Ángel Enrique Martínez Puga, e o investigador Xavier Fernández mantiveron este mércores unha xuntanza na que exploraron a posibilidade de recuperar a escola de Loureiro, onde Arximiro Rico, asasinado en Montecubeiro en 1937, daba clase.

Hai máis de 40 anos que caeu en desuso, aínda que este verán volveu acoller unha sentida homenaxe ao mestre represaliado na que participaron ducias de persoas. Para levala a cabo, foi precisa a súa limpeza e a retirada de maleza.

Fernández aportou documentación do inmoble, como os recibos dos anos 60 que acreditan que o Concello baleirés era o encargado de pagar a contribución, e expuxo a relevancia de Arximiro, cuxa pegada coñecen "ata en Alemania" e cuxa figura está a recoller unha profesora da universidade de Frankfurt, quen está a elaborar un traballo sobre mestres que sufriron a represión en España.

O experto valorou a "receptividade" que atopou no encontro co rexedor e no que tamén participou o arquitecto municipal, quen abriron a porta a unha posible restauración do vello inmoble.

Para iso, o primeiro paso é a creación dunha memoria técnica por parte do arquitecto municipal e un dossier que recolla "o valor histórico e simbólico" da escola que elaborará Xavier Fernández. Tras estudar a viabilidade do proxecto, analizaranse vías de colaboración con outras administracións, como o GDR ou a Deputación, cos que Fernández xa mantivo un primeiro contacto.

O obxectivo será crear un espazo de uso social para os veciños da parroquia de Martín e manter en pé un inmoble que garda "unha conexión fortísima con Arximiro", apuntou o experto, quen pide certa urxencia nos trámites, para evitar que a deterioración vaia a máis e implique un maior investimento.

Pola súa parte, o alcalde puxo en valor a "importancia que ten para nós esta figura" e confirmou que se "estudará" a súa recuperación.