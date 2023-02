Una asistente a la concentración por el caso de Baleira: "Como non vir por algo coma isto?"

La lista de palabras que definen el caso de abusos sexuales continuados a una menor en Baleira es larga, pero "barbarie", "aberración" y "salvajada" son las que siempre hacen acto de presencia. Este jueves no fue menos, porque la rabia contenida, incluso más de dos semanas después de conocer la sentencia, sigue imperando y más de un centenar de personas no dudaron en acercarse al frente de la Audiencia Provincial de Lugo para expresar su más enérgica repulsa por los hechos, pero también por la "ínfima" condena que recibieron los tres autores confesos —la hermana de la víctima indujo a la niña de siete años a mantener relaciones sexuales con su cuñado y con su propio marido hasta que a los 13 quedó embarazada y dio en adopción el bebé—. Por esto, recibieron tres años de prisión cada uno.

"Como non vir por un caso coma este? Isto tería que estar a tope e non somos máis que cen persoas nunha cidade de case cen mil", expresaba Begoña, una vecina de la capital lucense que hizo acto de presencia en la manifestación convocada por la Plataforma Feminista "contra a xustiza patriarcal", la segunda que se convoca a raíz del caso tras la concentración celebrada el 21 de enero en Baleira. "O silencio é cómplice e unha cousa así pódelle pasar a calquera", agregaba.

La Plataforma Feminista reivindicó la necesidad de dotar a Lugo de un juzgado específico de violencia de género

La convocatoria de este jueves arrancó, bajo un intenso frío, entonando frases lapidarias: Menos discursos e máis recursos, A agresión terá contestación, Contra a violencia machista, autodefensa feminista, Non é un caso illado, nenas desprotexidas o Se tocan a unha, tócannos a todas. Y continuó con la lectura de un manifiesto en el que se plantearon preguntas cuyas respuestas no satisfacen: "Como pode ser que desde 2016 esta causa estivese paralizada no xulgado? Como pode ser que tras sete anos de abusos só reciban tres anos de prisión? Demasiados silencios e interrogantes".

Tras una pancarta repleta de mensajes que clamaban por "un sistema xudicial feminista" y contra una Justicia "que non deixe que o tempo multiplique o dano", también se trasladaron algunas reivindicaciones. La más urgente, "dotar a cidade dun xulgado específico de violencia de xénero", y la más importante, "que a sociedade tome conciencia do perigoso que é mirar cara a outro lado". "Escoitar e ver as alarmas é unha obriga dos axentes sociais que rodean a nena, e cando se tapan os oídos e os ollos estase a silenciar o delito de forma cómplice cos delincuentes", incidieron desde la Plataforma Feminista, cuya portavoz, Ana Torrón, no dejó pasar la oportunidad de mostrar su preocupación por la "voráxine de aberracións que se están a dar en Lugo, é algo que xa é insoportable".

La convocatoria se celebró en la Praza de Avilés. VICTORIA RODRÍGUEZ

"Ao principio non o cres, paréceche mentira que unha cousa así ocorra nunha sociedade normal, pero o que lle pasou a esa nena pódelle pasar a calquera", declaraba otra de las manifestantes, al tiempo que lamentaba que no hubiese más gente en la Praza de Avilés.

Vecinos de Baleira piden al Concello que se baraje la posibilidad de iniciar una recogida de firmas para que los condenados cumplan la pena íntegra

Otras medidas

Además de esta última concentración, la segunda sobre un caso que sacudió a toda la provincia de Lugo, se sumarán otras medidas que barajan desde el Concello baleirense a petición de los propios vecinos. Así, en un pleno extraordinario que se celebrará próximamente se estudiará la posibilidad de declarar a los tres autores personas non gratas e incluso iniciar una recogida de firmas para reclamar que cumplan la pena íntegra entre rejas.

Los tres condenados por este caso aún no habían recibido este jueves la orden de ingreso en prisión por parte de la Audiencia.