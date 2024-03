La comarca de Os Ancares tendrá tamborradas y múltiples actos en Semana Santa

La parroquia de Becerreá recuperó el pasado año las procesiones de Semana Santa que hacía cuatro décadas que no se veían por las calles de la localidad y, visto el enorme éxito de acogida, en esta ocasión decidieron ir un poco más allá y no solo se incrementa notablemente el programa de actos, sino que también los llevarán a toda la comarca de Os Ancares, tal y como explica el párroco de Becerreá, José Río, que agradece la colaboración de los concellos y de los colectivos Zoela, As Candelas y Abrente.

El pregón y las tamborradas son algunas de las novedades. El primero será el sábado 23 a las 18.00 a cargo de Luciano Armas, párroco de Santiago A Nova, y aunque en esta ocasión se celebrará en la iglesia de San Xoán de Becerreá, "a idea é que recaia cada ano nun concello da comarca distinto", detalla Río sobre la filosofía de hacer llegar los actos de Semana Santa a todo el territorio.

El Domingo de Ramos se recreará la entrada de Jesús en Jerusalén con la participación de niños y una burra

Al día siguiente, el Domingo de Ramos, se mantendrá un formato similar al del pasado año. De esta vez, se recreará la entrada de Jesús en Jerusalén con una procesión que saldrá del consistorio becerrense a las 11.45 horas -momento en el que se bendecirán los ramos- e irá hasta la iglesia de San Xoán, donde se oficiará la misa. En la recreación, avanza Río, participarán varios niños ataviados con vestimentas de la época -por el momento están apuntados seis- y una burra.

Ese mismo día, las misas y bendiciones de Ramos serán a las 11.00 en As Nogais -también habrá una procesión desde la plaza hasta la iglesia-, a las 12.00 en Cervantes, a las 12.30 en Baralla y a las 13.00 en Navia y en Pedrafita, mientras que en O Cebreiro serán a las 12.00 y a las 18.00.

Los tambores de los vecinos participantes se podrán escuchar el lunes 25 y el martes 26 en distintas capitales municipales de la comarca

Por su parte, las tamborradas se sucederán el lunes 25 y el martes 26. El primer día, los tambores de los vecinos que se animen a participar, y que deberán reunirse a las 16.30 en Becerreá para partir, se escucharán a las 17.30 en Navia, a las 19.00 en Cervantes y a las 20.00 en O Cádavo, mientras que el martes harán lo propio a las 17.00 en Baralla, a las 18.00 en Pedrafita, a las 19.00 en As Nogais y a las 20.00 en Becerreá. Para facilitar el traslado, contarán con un bus para llevar a los participantes de un punto a otro.

El miércoles 27, la iglesia de Becerreá estará abierta de 18.00 a 20.00 para que aquellos que lo deseen puedan venerar las imágenes del Ecce Homo (que se bajará desde la iglesia de Cadoalla) y de la Dolorosa y el Cristo Crucificado.

Programa de la recta final de Semana Santa

Durante los días grandes, no cesarán los actos. El Jueves Santo, la imagen del Ecce Homo saldrá en procesión por Becerreá, en un recorrido que dará comienzo a las 19.00 horas, si bien una hora antes se oficiará la misa por la Cena del Señor, la cual se hará también en Cervantes y As Nogais (16.00), en Navia y Pedrafita (17.00) y en O Cebreiro y Baralla (19.00).

Por su parte, el Viernes Santo será el turno del vía crucis con la Dolorosa y el Cristo Crucificado por las calles becerrenses a partir de las 19.00 horas. En cuanto a los Oficios de Pasión, serán a las 16.00 en Cervantes, Baralla y As Nogais, a las 17.00 en Navia y Pedrafita, a las 17.30 en Becerreá y a las 19.00 en O Cebreiro.

José Río espera poder adquirir en un futuro una imagen para procesionar el Domingo de Pascua por los distintos municipios

Finalmente, el Sábado Santo será el momento de celebrar la Vigilia Pascual, que en todos los casos se oficiará a las 20.00 horas, y una hora después será el ágape fraterno delante de la iglesia de San Xoán de Becerreá.

Para cerrar la Semana Santa, las misas del Domingo de Pascua serán a la hora habitual de las eucaristías de cada parroquia. Este año, explica José Río, no habrá procesión ese día, pero, de cara al futuro, no pierde la esperanza de que este nuevo colectivo pueda adquirir una imagen para que cada año salga en procesión en un municipio distinto de la comarca con motivo de la Resurrección de Cristo.