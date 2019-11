Las clases seguirán suspendidas este viernes en 15 centros de A Montaña

La Comisión Escolar de Alertas ha decidido mantener para este viernes, día 15 de noviembre, la suspensión de la actividad lectiva en la zona de la Montaña de Lugo ante el aviso de fenómeno meteorológico adverso de nivel naranja por espesores de nieve superiores a 20 centímetros.

Según los datos actualizados facilitados por la Consellería de Educación a Europa Press, en la provincia de Lugo se han quedado sin clase 841 estudiantes de 18 centros afectados, 15 de ellos con clases suspendidas.

Los 15 centros con las clases suspendidas en la provincia de Lugo corresponden a los ayuntamientos de Baleira, Baralla, Becerreá –dos–, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada –dos–, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Samos, Pedrafita do Cebreiro y Triacastela.

Además, 20 estudiantes se del CPI de Castroverde se quedaron sin clase; junto con otra veintena del IES Xograr Alfonso Gómez de Sarria y tres del CEE Santa María de Lugo. Mientras, en la provincia de Ourense resultaron afectados 168 estudiantes de 11 centros educativos

Como es habitual en estas circunstancias, en el caso de que la situación meteorológica supusiese un riesgo superior al declarado en las zonas no afectadas por la suspensión, los directores podrán adoptar las decisiones oportunas a este respecto.