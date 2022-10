Cisma en el Concello de Becerreá tras la dimisión del teniente de alcalde

Con las elecciones municipales en el horizonte, a poco más de siete meses de su celebración, el teniente de alcalde de Becerreá, Claudio Vázquez Pérez, ha presentado su dimisión y abandona así Galicia Sempre, la formación en la que concurrió en los comicios de 2019 como número 5.

El motivo, dice, son las "discrepancias" que arrastra desde hace un tiempo con el equipo de gobierno y las diferencias a la hora de establecer las "prioridades" para el municipio, unidas a que "levo tres anos xubilado e non podo seguir estando as 24 horas do día ao pé do teléfono", añade. Niega asimismo los rumores que apuntan a que su retirada se debe a "un tema de saúde; afortunadamente estou como un roble".

Las desavenencias con el regidor becerrense, Manuel Martínez, se manifestaron el pasado año, durante el conflicto que desembocó en la supresión del GES. Claudio Vázquez coordinó el grupo de emergencias supramunicipal hasta su desaparición, mientras que Martínez promovía el despido de la práctica totalidad de los trabajadores alegando la inviabilidad para mantener el servicio.

El culmen del desacuerdo entre alcalde y número dos llegó, en palabras del propio Claudio Vázquez, con el plan de construcción de una nueva casa consistorial en la Avenida de Madrid, un proyecto en fase de licitación que supondrá una inversión de 1,6 millones de euros de fondos propios, que Vázquez considera "nada prioritario" para el municipio mientras hay una residencia para mayores "acabada e sen poder utilizar".

CODO CON CODO. Por su parte, el alcalde asegura desconocer tales discrepancias y duda de que estas puedan estar detrás de la renuncia del hasta ahora concejal de Deportes, Cultura e Turismo. "Deixa un baleiro grande", apuntó Manuel Martínez de su compañero de filas, con el que trabajó codo con codo desde "o ano 2007, máis ou menos".

Desde entonces, Vázquez permaneció al lado del líder de Galicia Sempre, incluso cuando este rompió con su anterior partido, el PSOE, para crear su propia lista con la que presentarse a las municipales de 2019. Hasta el mes pasado.

En el pleno ordinario de septiembre, celebrado el pasado día 29, la corporación municipal ratificó la dimisión de Claudio Vázquez, quien había mandado su carta de renuncia con anterioridad. De este modo, el hasta entonces teniente de alcalde no hizo acto de presencia en la sesión.

Ahora toca esperar la respuesta de la junta electoral al escrito enviado por el Concello para dar cuenta de esta renuncia y, luego, nombrar a la persona que adoptará las áreas que pertenenecían a Vázquez, quien podría tomar posesión en el próximo pleno, que se celebrará el último jueves del mes de noviembre.

Claudio Vázquez: "Como veciño vou defender a residencia, pero non me vou presentar por ningún partido

Claudio Vázquez se cierra en banda a la posibilidad de continuar su carrera política de manera activa bajo alguna sigla: "Non me vou presentar por ningún partido, non lle vou facer a cama a ninguén, pero como veciño o que si vou facer é defender a apertura da residencia de maiores", expresó el exedil, quien avanza que está barajando la creación de una plataforma de defensa del centro junto a varios afectados. Vázquez lleva desde el año 1983 en el Concello, tal y como recuerda, "e tanto na oposición como no goberno sempre tratei de defender os intereses da xente". Por eso, critica que la Administración, "non sei se a Xunta, o Concello ou a Deputación", mantenga inutilizadas unas instalaciones "de cinco estrelas".

Manuel Martínez: "Era un concelleiro moi traballador, así que si se notará moito a súa falta"

El alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, niega desavenencias en concreto con Claudio Vázquez, aunque reconoce que "entre os sete concelleiros é normal que haxa opinións diferentes e haxa determinadas diferenzas". "As súas razóns terá para marchar", asegura el regidor, al tiempo que mantiene que el exedil "era un concelleiro moi traballador, así que si se notará moito a súa falta". A la pregunta de si esta marcha podría afectar a la carrera por revalidar su alcaldía —en 2019 ganó con mayoría absoluta, logrando siete de los once concejales—, Martínez dice que es "difícil de saber, cando aínda non coñecemos o resto de listas", pero "pode afectar porque deixa un baleiro moi grande".