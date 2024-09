Cincuenta vecinos del concello asturiano de Ibias podrán ir al médico a Navia de Suarna

El Gobierno gallego dio luz verde en su reunión de este lunes a un acuerdo entre el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y la Consejería de Salud asturiana que permitirá que los 50 vecinos de la parroquia de Coutos, en el municipio de Ibias, puedan recibir asistencia sanitaria en el centro de salud del concello lucense de Navia de Suarna.

El convenio contempla, además, que aquellos que precisen asistencia especializada puedan acudir al Hospital Lucus Augusti.

Según explicó el presidente de la Xunta, con esta colaboración, los asturianos verán reducido de "45 a 20 minutos" el desplazamiento para acudir al médico de cabecera con respecto a su ambulatorio actual, en tanto que en el caso de precisar ir al hospital el ahorro será "de 45 minutos" con respecto a la ubicación de su actual centro de referencia. El convenio prevé sistemas de compensación entre administraciones de los costes derivados de esa atención.

Por el momento, no existe un acuerdo a la inversa para los pacientes de algún concello lucense limítrofe. "As barreiras administrativas non teñen que ser un obstáculo insalvable", recalcó Alfonso Rueda, que recordó que Galicia ya tiene convenios similares con Portugal y Castilla y León para prestar atención a pacientes del Bierzo en Valdeorras, Sanabria en Verín y para que los vecinos de Rubiá reciban asistencia en Puente de Domingo Flórez.