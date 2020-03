As choivas deixan 42 litros por metro cadrado en Pedrafita

As choivas asociadas á borrasca Karine deixaron este martes precipitacións acumuladas de máis de 55,5 litros por metro cadrado na localidade de Vilariño de Conso e 42 litros por metro cadrado en Pedrafita. Así consta nos rexistros de Meteogalicia ata as 16.30 horas, nos que se constata que, ademais de no Cebreiro, as precipitacións foron abundantes tamén noutras zonas altas da comunidade, como Manzaneda (máis de 30,6 litros por metro cadrado) ou Muiños (30,4 l/m2).

Pola súa banda, en localidades con altitude menor de 900 metros, as precipitacións acumularon máis de 42 litros por metro cadrado en Cotobade (Pontevedra); máis de 41,5 en Fornelos de Montes; máis de 37,6 en Poio e máis de 34,9 en Mondariz, municipios da mesma provincia; así como máis de 34,4 l/m2 en Rubiá (Ourense).

PREVISIÓN. Este mércores Galicia continuará na influencia das baixas presións, polo que non se esperan cambios na situación meteorolóxica. Pola súa banda, as temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro ascenso, mentres que as máximas seguirán sen cambios, polo que será un día de moi pouca oscilación térmica. Deste xeito, nas cidades galegas as máximas subirán até os 19 graos en Ourense, mentres que os valores mínimos descenderán até o dez graos en Lugo.