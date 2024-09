Dos chicos de Baralla encuentran a la perrita que se perdió tras un accidente hace un mes

Fue Darío el primero en detener la marcha, a pesar de que iba casi de primero en el Via Künig Trail & Bike, en la modalidad de bicicleta, que se celebró el pasado domingo en Baralla. Su sensación fue la de ver un cuerpo entre las silvas, por lo que avisó a su amigo, Aitor, que llegó al momento. Así, los dos detuvieron la prueba, y se acercaron.

Quien estaba allí era Khloe, una perrita carlino que se había perdido hace justo un mes a raíz de volcar en la A-6, a su paso por el municipio, la autocaravana en la que viajaba, un accidente que se saldó con una persona herida de gravedad, Jioa, que todavía hoy se encuentra recuperándose en el hospital, pero con un buen pronóstico. "Que apareciese Khloe le está ayudando mucho, está mucho más animada", cuenta su marido, Juan.

Desde aquel día, todos los allegados de la pareja se volcaron para encontrarla. De hecho, estas líneas no llegarían para incluir todos los agradecimientos que menciona Juan. A los compañeros de la orquesta Galaxia, donde canta Jioa; a Diana, Maite y Kally G. que pegaron los carteles por todas partes; a Alessandro, que se cansó de buscarla en moto por el monte; al teniente alcalde de Baralla; a la Guardia Civil; a Javier 'Cherry Flow'; al centro canino Luscofusco; a todo el personal del Hula; a toda la gente que se volcó sin conocerles de nada; a la comunidad de la iglesia evangélica a la que pertenece Jioa y, por supuesto, a Darío y Aitor. "Ni siquiera quisieron la recompensa que ofrecíamos por encontrarla", comenta. "Non, por suposto que non, pois é algo que fixemos porque non poderiamos non telo feito", indican.

Darío, con Khloe en su mochila tras encontrarla. EP

La historia

De hecho, a Darío le sonaba algo eso de que se había perdido una perra, y llamó a su padre desde el lugar en el que apareció, muy próximo a Baralla, en Escobio. "Entón, o meu pai xa chamou ao teléfono de contacto por se aparecía, e Juan púxose de camiño", comentan los dos amigos.

Llegar al lugar donde estaba Khloe les costó lo suyo. Sin embargo, la pobre estaba tan cansada que no tardaron mucho en tranquilizarla, en calmarla para poder meterla en la mochila.

"Non creo que aguantase moito máis", comenta Darío. "O que non entendemos é como puido estar un mes enteiro, no monte, en lugares onde hai animais que poderían atacarlle", indican. Y eso es lo que se escucha en todas las conversaciones en el municipio. Lo que sí saben es cómo empezó a recuperar la respiración en el camino de vuelta, y cómo pareció renacer cuando se encontró con Juan. "Foi moi emocionante", dicen.

A finales de agosto, Jioa escribía en sus redes sociales que su perrita no había aparecido, y que los días "en este hospital son eternos pensando en ella". La alegría, por tanto, fue mayúscula cuando supo la noticia. Además, si bien es verdad que perdió bastante peso, también lo es que el mismo domingo ya estaba "haciendo su vida de todos los días en Lugo, saludando a los perros del barrio, como si nada hubiese pasado", comenta Juan. Y, por supuesto, a su compañera de aventuras, Meghan.

Khloe, ya descansando en el sofá de su casa. EP

Uno de los que ayudaron a encontrar a Khloe fue Javier, que es batería de la orquesta Galaxia. "Como Juan estaba las 24 horas del día con Jioa, varios amigos del grupo repartimos la noticia en los buzones, o llamamos a los establecimientos de la zona", cuenta. Y eso es también lo que se lleva Juan, toda esa implicación de los amigos en un momento difícil, y de los que, tras la implicación, ya pasaron a serlo.

"Parece que en este mundo todas las personas van a lo suyo, pero en momentos como este descubres que no es así", dice. Por su parte, Aitor y Darío tampoco pueden estar más agradecidos. "Fainos moita ilusión que todo isto acabase ben", comentan.