Ducias de persoas achegáronse este venres a Baleira para degustar as propostas ideadas polos catro negocios participantes no seu quinto concurso de tapas, que organiza a asociación de hostaleiros local e o Concello co apoio da Apehl.

Os bares A Marronda, Moneda, Neireo e O Recuncho d’Vane ofreceron os seus petiscos nunha cita que se repetirá este sábado de novo, entre as oito da tarde e a medianoite para todos aqueles que queiran probar ou repetir algún dos pratos ofrecidos.