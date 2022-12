"Chamei á miña nai tres veces porque non o cría"

Borja Campos hace un gesto para que la prensa se acerque a él en el bar Figueiro, que regenta su familia. "Son eu o gabinete de prensa da miña nai", bromea, con una sonrisa de oreja a oreja. En realidad, parece no solo representar a su madre, Felisa Fernández, sino a toda la localidad. Su felicidad desborda. Felisa se lo permite, pues la suerte parece haber venido, en parte, con él. "Hai hoxe 36 anos eu estaba de camiño ao hospital en Lugo, de parto de Borja", comenta detrás de la barra del bar la agraciada con un décimo que tocó casi en el día del cumpleaños de su hijo.

"Nós temos gando a 20 quilómetros de aquí, e eu estaba coas vacas cando miña nai chamou por teléfono para dicir que nos tocara o Gordo. Non o cría. Tiven que chamala tres veces para revisar o número. O certo é que aínda non o cremos", comenta Borja, que reconoce estar en estado de shock.

"Hoxe celebraremos isto todo o día, e mañá xa se verá o que pensamos. Dende logo, hai que seguir traballando, porque o gando non sabe de celebracións, non podemos pechar. Por iso, mañá seguiremos, pero isto supón un descanso grande para nós", comenta.

Hace hincapié Borja en esa cuestión de la ganadería, que presumiblemente comparte con muchos de los agraciados en el municipio. "Isto é unha felicidade, non só para min, senón para todo o concello. Somos un pobo pequeno, e hai moita xente que vive do gando. Para o mundo rural é moi importante unha entrada de cartos así. Este ano foi moi duro, de suba de prezos, e isto é unha inxección para todos nós", indica.

"Agardo, tamén, que os meus pais poidan ter un pouquiño de descanso a partir de agora, porque levan anos de moito traballo. Alomenos, unhas vacacións", dice Borja, que parece canalizar toda la alegría de cientos de personas que todavía no se dieron a conocer. A esta familia la suerte le llegó a través de una mano amiga, un vecino que les regaló el décimo hace unos días, y que también ofreció otro a una pareja que estará ahora compartiendo la misma suerte. "Hoxe pasou por aquí pola mañá, e non sei canto lle tocou a el, pero penso que tivo sorte", narra. A diferencia de este vecino, que quiso mantener en reserva su suerte, Borja no para de proclamarla en un bar Figueiro cada vez más llenó de champán con el paso de las horas.

"Iso si, como xefe de gabinete aínda che falta un pouco", dice, bromeando, el regidor local, Carlos López. "Que fas cunha camiseta do C.D. Castroverde? Toma esta", añade, mientras le pasa otra del Fonsagrada F.C.

"Eu xoguei nos dous, o último foi o de aquí, ata ter unha pequena lesión", indica, mientras le da la razón a López, y toca la camiseta como quien se da un pellizco para saberse despierto. "Eu estaba coas tarefas de todos os días, na ganadería, e non o crin. Tiven que chamar tres veces", repite, sin imaginar cuántas veces tendría que contarlo.