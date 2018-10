Cervantes pierde servicios al cerrar un hotel y un banco en la misma calle

El concello de Cervantes se quedará a finales de mes sin dos nuevos servicios: la agencia del Banco Pastor (entidad que ahora es propiedad del Santander) y la emblemática pensión Casa Belón. Ambos se emplazan a escasos metros en la Rúa Deputación de San Román, capitalidad municipal, y echarán el cierre el día 31 de este mes tras bastantes años de actividad en la zona.

La pérdida de estas dos prestaciones en el municipio supone un duro varapalo para los cervantegos, que ayer se mostraban preocupados por las consecuencias que les traerá esta decisión. Por un lado, con el cierre de la agencia bancaria del Banco Pastor la capitalidad se queda con una única sucursal, la de la Caixa Rural. Así, los vecinos que quieran acceder a una oficina del grupo Santander se verán obligados a desplazarse a Becerreá, villa ubicada a 15 kilómetros de San Román y a más de 40 del núcleo de Piornedo.

La agente colaboradora de la entidad, Ana Digón, que lleva a su frente desde hace más de una década, explica que la decisión de cerrar las puertas "foi moi dura". La mujer indica que tras la compra de la red bancaria por parte del Santander sus objetivos laborales cambiaron. "Esixíanme que lle vendese fondos de inversión cando é algo inviable nesta zona polo poder adquisitivo da xente", remarca.

En una comarca dedicada fundamentalmente al sector primario y cuya renta per cápita, según datos publicados recientemente por el Ministerio de Hacienda, es la mas baja de toda la comunidad, la actividad de las oficinas bancarias se centra fundamentalmente en ofrecer productos como cuentas de ahorro. Tras varios meses de negociaciones con la entidad matriz, que no llegaron a buen puerto, la agente ha decidido cesar el servicio. "Para eles non é rendible, pero non teñen en conta que deixan sen servizo aos veciños. É unha mágoa", dice Digón, que recuerda que la actividad del Pastor en San Román se remonta a hace más de tres décadas. "Daquela instalaron unha oficina con todos os servizos, máis tarde foi cando eu abrín a axencia".

El emblemático hostal Casa Belón, por su parte, también cesará su actividad el día 31. Los actuales dueños llevaban más de un lustro al frente del negocio, que fue fundado en su momento por el anterior regidor socialista del municipio, Manuel Belón Gómez. Desde siempre fue un establecimiento familiar, que ofrecía comida casera típica de la montaña y ahora también cerrará sus puertas en la capitalidad municipal.

Gobierno local y PP se muestran "preocupados" por la pérdida de prestaciones

El anuncio del cese de actividad del Banco Pastor y Casa Belón en San Román ha generado preocupación entre los vecinos y también entre los miembros de la corporación local. El regidor, Benigno Gómez, lamenta "que a nosa capitalidade perda de golpe dous establecementos que prestaban un importante servizo para os cervantegos" y anima a los empresarios "a apostar por Cervantes, pois aquí hai futuro".



El portavoz del PP, Javier Santín, remarca que "o peche da oficina bancaria suporá un importante prexuízo para os veciños, que deberán desprazarse a Becerreá". Tras instar al Concello a "defender os servizos" de los vecinos, avanza que buscará establecer contacto con responsables del Santander para trasladarles el sentir de los cervantegos. Con ese fin invita al regidor a "traballar conxuntamente, para, unidos, loitar a prol do mantemento dos recursos locais".