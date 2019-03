Un centenar de vecinos de Baralla, sin internet ni fijo por falta de línea

Unos cien vecinos del casco urbano de Baralla no pueden acceder a servicios como conexión a Internet o teléfono fijo porque "no hay líneas suficientes para ofrecer" esa conectividad, según denuncia el PSOE. El portavoz socialista, Jaime González, explicó que "existen zonas donde no hay pares libres para poder tener un servicio de internet por cable", lo que, por otra parte, "impide a los usuarios cambiar de compañía por miedo a perder el acceso" que ya tienen contratado.

Esa situación provoca "un monopolio" por parte de operadora concreta y obliga incluso a los vecinos de ese municipio de la Montaña de Lugo a contratar "servicios que no desean, como por ejemplo la televisión" de pago, para "poder acceder a tarifas planas de móviles".

González recordó que la situación es "tan grave" que la diputada Concepción Burgo ya presentó varias iniciativas en el Parlamento de Galicia para exigirle a la Xunta que adopte algún tipo de decisión al respecto. El portavoz socialista recuerda que se trata de una situación que está limitando incluso la creación de tejido empresarial en el municipio.