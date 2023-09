El recinto ferial de Pedrafita do Cebreiro fue este domingo un hervidero de gente que no dudó en ser partícipe de una de las citas reina, en cuanto a sector primario se refiere, de la Montaña lucense. La trigésimo tercera edición del Certame e Exposición de Gando Vacún de Pedrafita no defraudó y reunió a 103 reses llegadas de 15 explotaciones ganaderas, a las que hay que sumar las siete novillas de la subasta promovida por la Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega (Acruga) en colaboración con el Concello.

En una mañana en la que la meteorología respetó, los centenares de asistentes pudieron ver ejemplares de raza rubia gallega, de asturiana de los valles y terneros carniceros, entre los que se repartieron los más de 3.000 euros en premios concedidos por el Concello -150 euros para el ganador, 100 para el segundo y 60 para el tercero, además de 150 euros para el mejor lote en cada categoría-.

De esta manera, en raza rubia gallega, en la categoría de toros, ganó el del corgués José Antonio Ferreiro; en la de vacas hizo lo propio Antolín Alonso, de A Fonsagrada, que además se llevó el de mejor lote de reses; en la de novillos arrasó el samonense Manuel López, y en la de novillas, la ganadería Santalla, de O Corgo.

Entre la raza asturiana de los valles, el mejor lote fue para Carmen Soto, de As Nogais, mientras que en toros y en vacas ganó Iván Fernández López; en novillos, Jaime Santín, y en novillas, Carmen Soto.

Finalmente, en terneros carniceros se subieron al podio los ganaderos Carmen Freijo, Jaime Santín y Eliseo Arias, a los que se suma José Manuel Trobo como el que aportó el mayor número de cabezas: un total de 17.

Precio medio de 2.700 euros

En la subasta de Acruga, el precio medio de los siete animales -cinco de ellos llegados desde la granja Gayoso Castro- alcanzó los 2.700 euros. Pero fue una novilla de 25 meses y preñada de tres meses y medio la que se llevó el récord: 3.000 euros, 1.000 más que el precio de salida. Así mismo, participó una treintena de ganaderos.

La exitosa cita se completó con diversos puestos, entre ellos el del pulpo, y la música de la charanga DGT en el entorno de la feria.