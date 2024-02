Presentada la Feira do Butelo, que arrancará este sábado en A Fonsagrada

La Diputación Provincial de Lugo aporta una partida de 20.000 euros a la celebración de la vigésimo séptima edición de la Feira do Butelo, que arrancará en A Fonsagrada el próximo sábado, día 3 y vivirá su día grande el domingo.

El Pazo de San Marcos de Lugo acogió este miércoles la presentación de esta ya tradicional cita gastronómica de la provincia lucense, en la que participó la diputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García Porto, y el alcalde fonsagradino, Carlos López.

En un guiño al viñetista Antonio Fraguas "Forges", con raíces en A Fonsagrada, García Porto aseguró que "o butelo é o verdadeiro rei da Montaña", tal y como reflejan los carteles anunciadores de la feria, que desde hace años contienen la ilustración del artista. Así, la diputada destacó que es un producto "resultado do esforzo conxunto dos gandeiros, as empresas cárnicas, os distribuidores e a hostelería". "Eles son os que verdadeiramente manteñen a actividade económica no rural e aportan unha importante porcentaxe ao PIB da provincia", agregó Pilar García Porto.

No pasó por alto tampoco el impacto que supone este evento en el sector turístico y de restauración de la zona.

Como cada año, los organizadores de la feria entregan el Butelo de Ouro -el domingo a las 13.00 horas en el salón de plenos del consistorio-, y esta ocasión tal reconocimiento recaerá en los productores y empresas que comenzaron a comercializar el embutido. Así, el Butelo de Ouro reconoce la labor de la carnicería Silmer, Xosé do Cámping, Facenda Farruquiño, Embutidos Riopedre Méndez, Tita de Vilarello, Embutidos Buenavista, Cárnicas Castelao y Belén, de la carnicería Dia.

Así mismo, los que acudan a A Fonsagrada podrán disfrutar de los alrededor de 70 puestos de artesanía y gastronomía, además de los de venta del producto estrella, que abrirán sus puertas, tanto el sábado como el domingo, a las 10.00 horas, aunque la inauguración oficial de la feria no será hasta las 12.30.

Ya el día 4, será la recepción de personalidades al mediodía, pasacalles del grupo de música tradicional Illa Pancha a las 12.30 y, una hora más tarde, actuación de la asociación cultural Antaruxas e Sorteiros.