O Cebreiro, reinventarse para resistir

Todos os camiños levan a Santiago. Esta podería ser a adaptación da popular frase sobre Roma á proliferación de rutas xacobeas que se popularizaron nos últimos anos. Porén, O Cebreiro, un dos tramos históricos e máis recoñecidos, está a ver como nos últimos anos perde afluencia de peregrinos en favor doutras rutas máis curtas como a de Sarria. Ante isto, só queda reinventarse.

"Moita xente prefire facer só os 100 últimos quilómetros desde Sarria a pé para obter a compostela", explica José Manuel López, propietario de Grialia Cebreiro. "Nos últimos tempos, as axencias están publicitando un Camiño cheo de facilidades e aos visitantes resúltalles atractivo", sinala.

Unha sangría de peregrinos que non deixa de incrementarse co paso dos anos, xa que mentres 316 peregrinos elixiron O Cebreiro para comezar a súa ruta en novembro de 2022, tan só 88 o escolleron en novembro deste ano.

"Por cada 50 persoas que comezan o Camiño aquí, 2.500 fano en Sarria. Os números non teñen nin punto de comparación con outras épocas", comenta López, á vez que recorda cando "no ano 2019 os camiñantes rodearon ao cura da parroquia para que lles abrise a igrexa e poder durmir alí. Non había espazo para acollelos a todos e no verán a afluencia era brutal".

Esta tendencia confírmase por parte do albergue público da parroquia, desde onde destacan que hai un par de anos "as fileiras de peregrinos daban a volta ao camiño antes de abrir. Agora nin ás sete da tarde conseguimos o aforo completo".

Ante esta situación, algúns veciños amósanse pesimistas e adverten que se os organismos oficiais non toman cartas no asunto, a situación só vai a empeorar: "Non podemos facer nada. Quen pode loitar contra a publicidade institucional e de grandes axencias de viaxe? Oxalá non sexa así, pero están deixando morrer unha parroquia que paga moito a pena visitar".

REINVENCIÓN. Se por algo se caracterizan os habitantes deste pobo, condenado nos seus inicios a desaparecer pola dureza das condicións de vida a 1.330 metros de altitude, é a capacidade de adaptación ás circunstancias.

A pesar das perdas económicas polo cada vez menor número de peregrinos que os visitan, son moitos os veciños que optaron por darlle un lavado de cara aos seus negocios e concentrarse na faceta gastronómica. "Veñen algunhas excursións e iso dálle moita vida aos restaurantes da zona", sinala o xerente de Grialia Cebreiro.

Outro dos grandes reclamos que axuda á zona a resistir é a crecente demanda de actividades relacionadas co turismo de neve. "Nós non notamos moito a perda de peregrinos porque todos os días chama alguén preguntando se nevou. Coméntannos que están desexando visitar a parroquia por ese motivo, están sempre pendentes. Vén xente de toda Galicia", sinalan desde o restaurante Venta Celta.

A saturación dos tramos do Camiño Francés preocupa aos veciños

O Cebreiro é un dos tramos con máis historia do Camiño Francés, situándose como o seu principal punto de revitalización ao longo do século XX. Porén, a perda progresiva de camiñantes nesta zona en concreto está a provocar a saturación das seguintes etapas, especialmente desde Sarria.

"Todas as persoas que anteriormente comezaban no Cebreiro a súa andaina, agora están sendo desviadas a etapas posteriores. Xeralmente, os peregrinos fano atraídos pola facilidade dunha ruta máis curta ou pola posibilidade de conectar con localidades máis grandes", apunta José Manuel López, da tenda Grialia Cebreiro.

Esta situación provoca unha importante masificación nalgúns tramos do Camiño e que se concentran nos últimos 100 quilómetros. "Hai xente que chega a Sarria e decide non continuar polas aglomeracións de xente que atopan", apuntan algúns veciños da zona.

130.421. É a cifra de peregrinos que decidiron comezar o itinerario na localidade de Sarria no que vai de ano, fronte aos 6.635 de O Cebreiro.