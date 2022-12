Neve polvoriña é como se lle chama á que este domingo cubriu cunha capa fina as pallozas, camiños e teitos de lousa do Cebreiro, que rexistrou temperaturas de dous graos ao longo dunha xornada característica do mes de decembro.

As folerpas só caeron a primeira hora da mañá, e non callaron, aínda que a xeada tinguise de branco a zona.