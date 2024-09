O Cebreiro celebra o Santo Milagre

"Irei ó Santo Milagre/ Irei á Nosa Señora/ Irei como o meu pai fora/ por endelado do agro/ e polas grandas do monte/ bebendo de fonte en fonte". Así escribía Novoneyra no seu último libro de rutas o camiño ao Cebreiro, nun día coma o deste luns, cando o santuario que divide as serras do Courel e dos Ancares volvía encherse de romeiros.

"Graal verdadeiro", o do Cebreiro, aínda ecoa nestas montañas. O dito popular fai referencia á importancia que chegou a ter o graal en toda a comarca dos Ancares, onde moitos santuarios presumían de ter o seu propio, marcados por eses anos nos que a influencia de Percival e dos cabaleiros do Rei Arturo se deixaba espallar polos camiños, á par que o culto da eucaristía medraba en toda Europa. E, nesa importancia do graal, que ficou no escudo de armas do Antigo Reino de Galicia, o valor do graal do Cebreiro era aínda maior.

Historia

Que ten, xa que logo, o graal do Cebreiro? Conta a lenda que un día coma este, que no Cebreiro pode ben ser de inverno, e máis a finais do século XIV sen cambio climático, Juan Santín, un veciño de Barxamaior, subiu ao santuario.

Parece ser que entrou xusto no momento da consagración do pan e do viño e o cura non deu creto de que alguén alí chegase coa que estaba caendo, que ata se burlou da fe do romeiro. Pero o pan e o viño puxéronse de lado de Santín, e tivo lugar o milagre da eucaristía, ante os ollos do cura incrédulo, e da virxe, que inclinou a cabeza en sinal de respecto.

Di tamén a lenda que os mesmos Reis Católicos, anos máis tarde, e coñecedores do milagre, quixeron levar de alí —roubar, para entenderse— o ben tan prezado, pero a cabalaría non quixo moverse do sitio de volta a Castela.

Así que, como o medo é libre, agasallaron o santuario cuns relicarios, que hoxe o gardan, e outros privilexios. A mesma virxe á que este luns se dirixían os romeiros, e que procesionou á volta do santuario, no ceo circular das pallozas, é unha reprodución doutra da que non se sabe o paradeiro. Inclinada, iso si.

Un encontro multitudinario

Séculos de soños e poder se trenzan nesta historia, que este luns volvía facer andar os camiños dese lugar común que é o Cebreiro e as terras do Bierzo. "Sempre houbo un contacto moi grande. Cando iamos ás feiras de Cacabelos viamos á xente de Pedrafita, e tamén sucede ao revés, tendo en conta tamén que hoxe —polo luns— é festivo en Ponferrada, e que veu moita xente de alí", conta o rexedor local, José Luís Raposo. O mesmo Raposo lembra perderse de neno un día coma este no Cebreiro e demorar horas e horas en atopar os seus pais na aldea.

"Sempre houbo moitísima xente", comenta. Tanto, que ás veces quedaban os do Bierzo cos de Pedrafita, e pasábaselles a hora de comer en atoparse, ou en chegar pola cola de coches que chegaba ata Castro, xa no Bierzo, ou ata San Pedro, en Riocereixa. "Chegaban antes os romeiros que ían a pé", recorda Raposo.

Hoxe os tempos son distintos, pero Santa María a Real do Cebreiro segue atraendo xentes dun lado e doutro das serras. Ben sexa para escoitar a misa ao aire libre, para acender unha candea, para comer o polbo, para comprar un pouco de todo ou para romper, xa aló no alto, o silencio que dá nome a un camiño que ata alí vai dende o Courel, ao que chaman Camiño dos silenciosos, que explica o final do poema: "Amiga se non che falo/ é porque vou ofrecido/ a ir en silencio seguido./ Descubre ti porque calo/ que primeiro de cumprir/ eu non cho podo dicir".