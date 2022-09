CC.OO. denuncia o despedimento na Fonsagrada dunha candidata do sindicato

O xulgado do social de Lugo acolleu a vista da denuncia presentada por Comisións Obreiras para pedir a nulidade do despedimento dunha traballadora da residencia Santa Lucía da Fonsagrada por vulneración da libertade sindical. O sindicato advirte que a muller foi despedida ao día seguinte do preaviso de eleccións e a presentación da súa candidatura argumentando unha falta disciplinaria "que ata o momento do preaviso das eleccións non tiña relevancia algunha ante a empresa". CC OO ve nesta decisión "unha evidente hostilidade" da empresa ate o proceso electoral.

O avogado defensor da residencia alegou que esta "non coñecía a situación sindical nin de embarazo" da despedida. Argumentou que a rescisión do contrato obedece a "unha infracción laboral considerada moi grave no desempeño do seu labor, o cal xustifica o despedemento procedente".