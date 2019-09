El castillo cervantego de Doiras acoge su primera feria medieval el día 21

El castillo de Doiras, en Cervantes, acoge el día 21 su primera feria medieval, que contará con una amplia programación con demostraciones en vivo, música, teatro o exhibiciones de cetrería. Se trata de la primera edición de esta cita, organizada por la asociación juvenil A Cambela, entidad de reciente creación integrada por ocho jóvenes cervantegos.

"Decidimos organizar esta feira para poñer en valor o patrimonio que temos, como é o caso do castelo de Doiras, que non conta co recoñecemento que se merece", explica Noelia Rodríquez, presidenta del colectivo. "A iniciativa pretende divulgar os recursos e ao mesmo tempo atraer xente ao noso municipio", recalca. El Concello cervantego también colabora con este evento, así como las asociaciones locales Territorio Verde, Os Xardois, Os Gaioleiros y el Anpa del CPI cervantego.

La fortaleza acogerá actividades durante todo el día y se recomienda ir caracterizado con ropa de época. Por la noche se celebrará una cena medieval y para asistir es necesario reservar plaza en el número 699.68.78.94. "Estamos moi satisfeitos coa acollida que está tendo esta festa, recibimos moitas chamadas para interesarse polo programa e hai varios artesáns que confirmaron asistencia", señala Rodríguez.

Desde la asociación juvenil tienen previsto organizar más iniciativas de este tipo, así como recuperar romerías tradicionales "para darlle un impulso ao noso fermoso municipio".

El castillo de Doiras data del siglo XIV o del XV, según distintas fuentes. "Contruíuse sobre unha crista situada a 752 metros de altitude, na confluenza do río Cervantes ou Cancelada", explica el historiador Xabier Moure, quien precisa a este respecto que de esta reliquia se conseva la conocida como "a Torre da Homenaxe, a muralla que delimita a área do castelo e o seu patio de armas, así como unha torre de defensa circular e unha serie de estruturas ubicadas no patio de armas entre as que destaca o alxibe".

La programación, en detalle

11.00 horas. Exhibiciones de oficios tradicionales: cestería, lana, piedra o cuero.

13.00 horas. Exhibición de cetrería a cargo de Águilas de Valporquero (León).

14.00 horas. Pulpada.

17.00 horas. El investigador Xabier Moure explica la historia de la fortaleza.

18.00 horas. Obra teatral sobre leyendas del castillo.

19.00 horas. Exhibiciones de cetrería.

20.00 horas. Música a cargo de las agrupaciones Os Xardois y Gaioleiros.

21.00 horas. Entrega de un premio a la mejor caracterización de la época.

21.30 horas. Cena medieval de gala.