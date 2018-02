Case 3.000 persoas acudiron este domingo á 28ª edición da Festa da Androlla de Navia de Suarna, un evento gastronómico que tivo lugar na praza do municipio e ao que acudiron o alcalde, José Fernández Fernández, e o presidente da Deputación provincial, Darío Campos Conde.

Segundo informou a institución provincial Campos Conde sinalou que é "unha oportunidade única para incentivar a economía do municipio", xa que, segundo as súas cifras, a celebración xera un volume de negocio que supera os 10.000 euros.

"No goberno da Deputación colaboramos con este tipo de citas gastronómicas co fin de dinamizar turísticamente os concellos", declarou o presidente provincial, posto que a súa administración achega 3.000 euros para a celebración do evento.

Na Festa da Androlla de 2018 degustáronse 200 quilos deste embutido de forma gratuíta e vendéronse 2.000 quilos do produto a un prezo de entre cinco e seis euros cada peza.

Ademais, na cita gastronómica participaron 30 expositores nos que se comercializaron produtos tradicionais da montaña luguesa como a rosca de Navia, chourizos, queixos, morcilla e cerámica, entre outros.