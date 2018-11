Casa Castelao amplía sus instalaciones y genera doce puestos de trabajo más

La firma fonsagradina Casa Castelao ha invertido más de 1.300.000 euros en la ampliación y mejora de sus instalaciones, que ahora cuentan con 1.200 metros más de superficie en la que se han abierto nuevas cámaras, secaderos o ubicado nueva maquinaria. Esta actuación, que confirma la apuesta de la empresa por seguir creciendo desde el concello en el que echó a andar, ha conllevado un aumento de su plantilla. Así, cuenta ya con 34 empleados, doce más que hace unas semanas.

El consejero delegado de la cárnica, Rubén Fernández, resalta que la empresa tiene

"adn inversor". "Estamos buscando constantemente diversificar o negocio e novos formatos. É certo que comercializamos produtos rexionais, como poden ser o butelo ou a androlla. Nacemos así e así queremos continuar, pero sempre intentando ir máis aló", indica el gerente, que recuerda que Casa Castelao comercializa "máis de 90 artigos diferentes" basados en cuatro líneas de producto, "porco blanco, celta, ecolóxico e duroc".

A nosa idea é a de seguir investindo. Para o 2019 queremos lanzar unha nova liña de produtos elaborados, como croquetas, hamburguesas

Fernández explica que la firma tiene un fin más allá del puramente comercial. "Estamos nun lugar como é A Fonsagrada. Penso que para un concello pequeno e rural é importante que unha empresa como a nosa axude a asentar poboación, crear riqueza e colaborar así tamén co comercio local", comenta el consejero delegado.

En esa línea, recuerda que sus proveedores son ganaderos de distintos lugares de la provincia "como O Incio ou Samos", y de otros lugares de la comunidad autónoma, "pero todos galegos".

El gerente de la firma fonsagradina explica que ya tiene previstas nuevas ampliaciones, para continuar creciendo y afianzándose en el mercado. "A nosa idea é a de seguir investindo. Para o 2019 queremos lanzar unha nova liña de produtos elaborados, como croquetas –frescas y de porco celta y ecológico, no congeladas y de baja calidad–, hamburguesas ou unha quinta gama na que contariamos con platos como cocido de porco celta, caldo ou fabada con fabas de Lourenzá, sempre apostando por produtos de calidade e poñendo en valor o que é noso, da nosa terra", concluye Rubén Fernández.

Ecológico

"Fai falta moita comunicación"



Rubén Fernández explica que en España hace falta "moita comunicación" con respecto al cerdo ecológico, una de las líneas de producto por las que Casa Castelao está apostando más fuerte. "Aquí non se valora o ecolóxico. Para que unha finca se valide como tal, ten que pasar un ano e medio ou dous. O porco ten que alimentarse co que naza no medio. E cando se transforma o ecolóxico, só se poden empregar produtos como sal, allo ou pimentón, nada de aditivos ou similares. Ollo, que non digo que o produto final saiba mellor ou peor que o industrial. Pero si que se garante que a carne é carne", asegura.



Calidad

El consejero delegado de Casa Castelao sí reconoce que muchos consumidores saben valorar la "calidade" de los productos.