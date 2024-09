A Casa Campillo da Fonsagrada ten traxe novo

A Fonsagrada está a piques de contar cun novo aloxamento turístico, que abrirá as súas portas na Casa Campillo, unha pensión de tres estrelas con tres habitacións nun edificio histórico da localidade.

Para contar a historia hai que remontarse dez anos atrás, cando Nuria Fernández Yáñez e Roberto Fernández Álvarez decidiron apostar por abrir un albergue na parte baixa da súa casa, nos Chaos. El dedícase á rehabilitación de vivenda, e ela traballara algún tempo no albergue municipal de Baleira. polo que decidiron xuntar saberes e esforzos e transformar o baixo e a garaxe.

Durante cinco anos recibiron alí os peregrinos que fan o Camiño Primitivo. "Se hai infraestruturas está claro que o Camiño medra", comenta Nuria. Neses anos, escoitaron como moitos deles pedían unha habitación. Así que rehabilitaron a que se coñecía na vila como Casa Brañela, unha casa señorial á que chegou o primeiro teléfono no municipio, e que fora tamén unha pensión e un ultramarinos. Despois de 20 anos pechada, abrírona baixo o nome de Hotel Pórtico, xa no ano 2019.

A Casa Campillo, rehabilitada. EP

Cambiar o rumbo

Coa pandemia, manter as condicións sanitarias no albergue non se facía doado. Así que, ese ano, decidiron quedar só co Hotel Pórtico, e xa puxeron o ollo nunha casa próxima ao mesmo, a Casa Campillo, que agora agarda só uns trámites burocráticos para poder abrir as súas portas tras unha profunda rehabilitación.

"En realidade nós tiñamos permiso para tirar a casa, porque estaba xa declarada como ruína", comenta Roberto Fernández. Porén, tomaron a decisión de rehabilitala por completo, cos mesmos materiais cos que fora erixida hai máis dun século.

A Casa Campillo deixou de estar habitada hai xa 63 anos, cando a familia que vivía nela marchou para Asturias. A actividade do baixo, así e todo, mantívose durante 35 anos máis. Moitos veciños da zona recordan alí a existencia dun almacén de viño, unha antiga cantina que montara un leonés, onde tamén venden outras cousas.

Máis tarde, el mesmo recorda unha tenda de mobles. Os mesmos fillos dos Campillo venderon a casa agora a Nuria e a Roberto, "e están moi contentos coa reforma que fixemos", comenta o segundo. Mesmo a galería, engadida máis tarde, foi respectada na rehabilitación.

"A verdade é que todo isto supón moito traballo, porque nos condiciona o verán, pero temos o apoio dos nosos fillos, e tamén o facemos por eles", comenta Nuria. "Por outro lado, encántanos a historia da Fonsagrada, e dá moita satisfacción ver como estes edificios se manteñen en pé", engade Roberto.