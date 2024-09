O cartelismo cubano que chegou a Lugo pola Fonsagrada

En xaneiro de 2007, Xoán Xosé Molina visitou, por fin, A Habana. Alí, no Museo Nacional de Belas Artes, que fora o Centro Asturiano, veciño tamén do Centro Galego, había unha exposición temporal de Eduardo Muñoz Bachs, un dos cartelistas de referencia no país e da busca das novas linguaxes que a revolución trouxo consigo. Na tenda do museo había 70 carteis á venda deste artista, e non hai mellor xeito de dicir a fascinación do director do padroado do Museo Comarcal da Fonsagrada que o xesto que tivo alí mesmo: mercalos todos. E todos eles son os que expón a Biblioteca Pública de Lugo ata o 12 de outubro, no marco da 46 Semana do de Cine.

Quen era Eduardo Muñoz Bachs? "Naceu en Valencia, no 1937. O pai fora recrutado polo exército republicano e, cando acabou a guerra fuxiron a Francia, e despois a Cuba, pola chegada do nazismo, polo que é un fillo de exiliados da guerra civil", conta Molina.

Eses 70 carteis son unha pequena parte da produción deste artista, que se estima en 2.000. El mesmo foi un dos fundadores do Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficos (Icaic), que se creou dous meses despois do trunfo da revolución cubana, e foi cartelista da entidade. De feito, un dos seus primeiros carteis foi para a película 'Historias de la Revolución', de Tomás Gutiérrez Alea. Sobresaínte dende entón, a súa actividade, como destaca Molina, cómpre enmarcala nun grupo de artistas e na efervescencia deses anos, nos que tamén destacou Félix Beltrán, cunha cartelería máis cívica e político. Porén, os dous, segundo indica Molina, teñen en común esa renovación formal que os leva a unha linguaxe máis sintética.

"No caso de Eduardo, en lugar de destacar as imaxes do actores, que era a tendencia das grandes produtoras cinematográficas, decide dar cunha imaxe que represente o argumento sintetizando o contido ou a mensaxe. Deste xeito, como di o director Carlos Saura, o cartelista convértese no pintor da obra creada polo director da película", destaca Molina.

Como exemplo desa síntese, pon o do cartel da película 'niños desaparecidos', de Estela Bravo, sobre a loita das avoas arxentinas por buscar aos nenos roubados pola ditadura militar, e que se pode ver aquí, onde tamén se reproducen os de 'Cría cuervos', de Carlos Saura, e de 'La quimera del oro', de Charles Chaplin.

Traxectoria artística

Para Molina, esta linguaxe tan poética dos carteis de Eduardo Muñoz pasou pola mesma formación académica en debuxo que tivo o artista, e da influencia da creación gráfica internacional, "sobre todo as de orixe polaco, como Jan Lepika, e norteamericana, a pesares do afastamento ideolóxico con aquela sociedade, a través de creadores como Milton Glaser —o autor do mítico cartel de Bob Dylan—", comenta. E, por suposto, ao propio clima cultural e político cubano, a esa busca dunha nova linguaxe.

"Moitos exemplares dos seus carteis acabaron engalanando as paredes dos fogares cubanos, sempre cunha frase, co nome do director, e nunca falta a mención á nacionalidade, polo que se pode ler neles se é un filme soviético, polaco, norteamericano, español, húngaro... o que dá idea da ampla apertura coa que o Icaic organizaba a programación", indica.

Outros están na casa de Xoán Xosé Molina, e así funciona tamén a historia das imaxes e da cultura, que sae dos seus marcos porque alguén, un día, se entusiasma coa obra dun artista, e decide comprar eses 70 carteis no Museo de Belas Artes da Habana. Eduardo Muñoz Bach foi tratado e recuperado en Valencia, pero en Lugo é a primeira vez que se ve a súa obra, que tamén supón un convite a ler nas imaxes.

"Houbo un tempo no que gozar do cine non só se restrinxía á propia proxección. Tamén formaba parte dese goce o comentario das películas coas amizades despois do pase, e mesmo gozar como coleccionista das típicas estampas impresas co cartel das películas e os seus respectivos créditos. Estes carteis son os que en Cuba ocupaban as rúas e os que significaron durante moitos anos a imaxe dunha cultura cinematográfica especialmente alentada polos órganos de fomento do goberno revolucionario", sentencia, para que, coa mostra, tamén se recupere algo dese pracer.