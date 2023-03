Carlos López aspirará a la reelección como alcalde de A Fonsagrada el 28-M

El actual regidor de A Fonsagrada, el socialista Carlos López, confirmó este miércoles que optará a la reelección en los comicios municipales del próximo 28 de mayo. Su objetivo está claro: "Retomar a hexemonía do PSOE no municipio gañando as eleccións con maioría ampla, que permita gobernar sen ataduras".

Si echa la vista atrás, López hace un balance positivo de estos cuatro años en los que "houbo unha mellora das infraestruturas e se potenciou o turismo de calidade", además de dar "pasos importantes" en asuntos como el polígono. "O compromiso vaise plasmar coa firma do convenio. A proposta xa foi aprobada a semana pasada na Deputación e agora quedaría levala ao pleno municipal", detalla, al tiempo que se marca otro reto de cara a un hipotético nuevo mandato: "Unha nova captación de auga para A Fonsagrada", proyecto que ya está en marcha y cuya inversión sobrepasa los dos millones de euros.

Carlos López llegó a la alcaldía yendo de número dos en las elecciones de 2019. En aquel momento era Argelio Fernández Queipo quien encabezaba la lista del PSOE con la intención de reconquistar un bastón de mando que atesoraba desde 2007 con holgadas mayorías. Sin embargo, las urnas le dieron un fuerte varapalo con la irrupción del PP liderado por José Luis Regueiro, que se alzaba como la lista más votada y empataba a concejales con los socialistas. Estos, a su vez, precisaban de la única edila del BNG, María Xosefa Ortiz Nenoso, quien supeditó su apoyo a la retirada de Fernández Queipo. Fue entonces cuando el veterano regidor dio un paso al lado y López llegó a la alcaldía.

Desde otras formaciones locales apuntaron en varias ocasiones a posibles desavenencias entre Argelio Fernández y el nuevo alcalde, extremo que López negó rotundamente, alegando que "esas son cousas que se levan dicindo desde hai catro anos". Sea como fuere, López tratará de recuperar el dominio del PSOE en uno de sus más sólidos bastiones –clave también en la lucha por la Diputación– con una lista aún por definir. "De momento hai nomes na mente, pero non plasmados", apuntó.

Tampoco dan nombres en el BNG sobre quién tomará el relevo de Nenoso, una vez que la nacionalista hizo pública su intención de retirarse de la primera línea política después de casi 16 años. No obstante, suena con fuerza para encabezar la lista del Bloque en A Fonsagrada Rosa Rego, una de las coordinadoras de la agrupación junto a María Fernández. Desde el BNG avanzan que "a finais desta semana ou principios da próxima" se dará a conocer su alcaldable.

Por su parte, el PP hace tiempo ya que hizo pública su apuesta. Tras la inesperada renuncia de Regueiro, su número dos en 2019, Bernardo Niño, se hacía con las riendas de la candidatura popular de cara al 28-M.