Unha capela particular nun baixo da Fonsagrada

Os santos son o único que Nonito Rodil Álvarez comprou deste lugar. O resto fíxoo el, da marquetería dos floreiros ás dúas portas da capela, porque todo o mundo sabe que toda capela que se preste ten dúas portas. E fíxoo nun edificio que el mesmo construíu, pouco a pouco, ano tras ano. O resultado: a Virxe do Carme e Santo Antonio, agochados nun baixo dunha das rúas da Fonsagrada.

Quen deu conta de todo isto foi Francesco Careri, un profesor na Universidade de Roma que, en setembro, participou nun seminario na vila no que trataba de medir a hospitalidade das xentes da Fonsagrada. Nese contexto, el e unha ringleira de rapaces apareceron unha mañá petando á porta deste baixo. Carmen, a filla de Nonito, abriu. "E que lles hei amosar aquí?", preguntouse. Secasí, alí estiveron unhas cantas horas. "Se vivise meu pai, xa non os deixaba marchar", engade.

E sabe ben do que fala. Ela traballa tres pisos máis arriba, nunha axencia de seguros. Foron moitas as veces nas que Nonito abriu a porta para preguntar: "E que tal vai este graal? Velo ven? Non estará un pouco eslamiado?". E concordaban que si, que alí faltaba algo, algún pedaciño de madeira, algún brillo, algo. "Nunca acababa de rematar", di o seu fillo, Antonio. "Un día despois de acabar cun traballo, volvía ver algo que faltaba, ou algo que podía mellorar", din.

O moble que Nonito Rodil fixo para a radio. VICTORIA RODRÍGUEZ

O nome de quen fixo esta transformación nun baixo da vila quere soar. Construcciones Nonito Rodil chamábase a empresa coa que traballou décadas como albanel. Pero o seu, claro está, era a carpintería. Nese taller aínda conservan unha peza que fixera hai moitos anos, antes de montar a empresa: un moble de castiñeiro para unha radio antiga.

Na porta tallara unhas flores, un deseño que sacara do envoltorio dun chocolate. "A xente de antes, que non tiña internet, moito discorría", comentan os fillos. Tamén o teito de madeira da igrexa reproduciuno da capela de Maceda de Neiro. Á capela da súa aldea, en Lamas de Campos, fíxolle floreiros. E as únicas mans ás que tivo que pedir axuda foron as dun electricista, que permitiron que, cada vez que se abre a porta do altar, prendan dúas luceciñas.

Este templo, a carón do taller, coas xanelas aos montes da Fonsagrada, foi o lugar no que máis tempo pasou Nonito durante a pandemia. El morreu ese mesmo ano, e ata ao final estivo mans á obra para facer os reclinatorios, ou para rifar coa filla, que quería cambiar as flores "de plástico". "É que non, non son de plástico, son de tea", dicía el. A moita xente ten levado da man alí para ver o último avance, o último detalle. Até o bispo pasou polo baixo de Nonito. E eses rapaces en ringleira, que aló chegaron en setembro, semellaban, no fondo, ser cousa súa.