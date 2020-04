O can de Cantiz que dá leccións de humanidade tras salvar ao seu dono

Na Casa de Rufo, no lugar de Cantiz da parroquia de Vilachá, en Becerreá, sempre houbo un can. E non é que Carmen Fernández queira facer desmerecer aos anteriores, pero tampouco por iso quere calar o que pensa: "Nunca tivemos un coma este". Tor, como así se chama o pastor alemán da vivenda, salvou a vida do seu dono de 85 anos, Álvaro Gómez Núñez, hai dez días.

Se ben que Tor non estivo só. Para o rescate de Álvaro foron tamén fundamentais os servizos que aquela noite mantiveron a búsqueda, a Guardia Civil e o GES de Becerreá. Foi precisamente unha traballadora deste grupo de emerxencias supramunicipal, Marta Carballo, quen atopou o can e se deixou guiar por el ata o sitio onde estaba Álvaro, que se desorientara sen saber voltar a casa sen axuda.

"Canto agradecemos ese traballo dos servizos de emerxencia", dicía onte Carmen Neira, a prima política que vive con este octoxenario. "Canto aprendimos ese día de Tor!", matizaba. O pastor alemán non se separou do seu dono en todo o día. A súa teima, no contexto dunha crise que está a revelar as sombras dunha sociedade cara aos seus maiores, é un exemplo. "É que as veces os animais son mellores cás persoas», afirma Neira. «Eu nunca vin un animal querer tanto unha persoa", engade. Así é Tor, da Casa de Rufo.

Din que os cans se parecen aos seus donos, ou viceversa. A Álvaro Gómez Núñez non lle gusta ser protagonista, nin tampouco abrir a billa das palabras así porque si. Se alguén lle pregunta cal é o segredo para ter esa relación tan leal cun animal, dirá: "Doulle de comer", cunha dose de ironía e outra dese silencio das cousas que se perden cando se explican.

A Tor tampouco lle gusta o protagonismo. Nin despois de salvarlle a vida ao seu dono quixo un primeiro plano na fotografía, nin recibir unha caricia, nada de nada.

"Nunca vin un can coma este, tan listo, daslle calquera indicación e parece que che entende. Pero ir, só vai con el", conta Carmen.

Ademais, sen el non volve. E esa é unha lección que dende Vilachá queren dicir, ou máis ben ladrar, ao mundo.