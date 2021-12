A Pousada Campa da Braña, que roza o ceo máis alto da provincia no municipio de Cervantes, está en venda. A que foi a primeira casa de turismo rural da comarca dos Ancares pódese comprar hoxe por un prezo de 280.000 euros. Albergue para 36 persoas, nove habitacións, un gran comedor presidido por unha cheminea, bar, cociña, dúas vivendas, terreos, garaxe... e unha herdanza, a de Pedro Sánchez Arévalo, que canda a que foi a súa muller, María Dolores Ramos (Mariló), compraron e rehabilitaron estas instalacións hai 28 anos.

A Campa da Braña era, coma o nome indica, unha campa, un prado comunal de alta montaña. Foi un veciño da zona, Eduardo Digón, o que comezou facendo un garaxe, despois un ultramarinos, e máis tarde un mesón ao que se engadiría unha pousada, e que motivou que outros veciños seguisen os seus pasos e a Campa da Braña se convertese nunha aldea.



[A Pousada Campa da Braña. EP]

E alí foron dar Pedro e Mariló. El, oriúndo de Navarra, non estaba a gusto co seu traballo e hipoteca en Pamplona. "Isto é a vida?", preguntouse. E a pregunta levouno a deixar todo para viaxar. Na súa parada en Galicia coñeceu á que foi a súa muller. Xuntos pasaron un ano en América Latina. Nesa subida da vida decidíronse por un lugar alto. Buscaron por toda a Península e atopárono nos Ancares, onde tiveron dous fillos.

Pedro conta a historia rápido, que o tempo apremia. O traballo para dar 40 ceas en Noitevella é moito. Non é a falta de movemento o que o levou a tomar a decisión da venda, senón simplemente a etapa da vida. Quere estar máis tranquilo, facer algunha viaxe longa, talvez á India ou Nepal, onde xa se asomou aos Himalaias. "Pero sigo moi contento aquí, e por suposto seguirei nos Ancares, é a miña casa", reitera. O ton da voz non mente, e recorda o ben que o pasou hai un par de días cando coñeceu a Manolo Rivas... un dos moitos clientes para lembrar. "Iso é unha sorte", comenta.

De todos os momentos que viviu aquí, lembra especialmente un, aquel día no que Fidel, un veciño de Degrada xa finado, despois de botar tres horas falando, díxolle: "Haberá entón que ir buscar a mañá, non?". A lingua, a xente, tan fermosa para Pedro coma o cordal que se debuxa dende a Campa da Braña, que agora tamén busca outra mañá. "Só pido que veña boa xente", conclúe.

Horizonte. A un pé do cordal dos Ancares