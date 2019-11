Un camión pierde su remolque en el túnel de Pedrafita de la A-6

Uno de los carriles de circulación de la Autovía del Noroeste (A-6) en el túnel de Pedrafita do Cebreiro en sentido A Coruña se cortó en la mañana de este martes debido a que un camión, en plena marcha, perdió el remolque del que tiraba la cabeza tractora, como consecuencia de una avería.

El accidente se produjo pasadas las once de la mañana, a la altura del kilómetro 431, en el túnel de Pedrafita do Cebreiro, cuando el camión circulaba en sentido A Coruña. A pesar de lo aparatoso que fue el siniestro, no hubo daños personales, porque en ese momento ningún otro vehículo circulaba por detrás del camión, según explicaron fuentes del subsector de Tráfico de la Guardia Civil.

Se cerró el carril derecho de la autovía y el lugar en el que se quedó tirado el remolque debidamente señalizado por parte de la Guardia Civil.