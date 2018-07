El cambio de nombre de una calle enfrenta al PSOE y al gobierno local de Baralla

La decisión de cambiar la denominación de la Rúa do Toxal de Baralla por la de Darío Casal suscitó polémica entre el PP y el grupo socialista municipal. La medida, aprobada en el pleno ordinario del viernes, contó con la abstención del BNG.

El portavoz de los socialistas de Baralla, Jaime González, declaró que la iniciativa era "algo que non aporta nada ao pobo". "O cambio de nome non está xustificado en ningún caso, xa que esta persoa non realizou ningunha aportación nin económica nin cultural á vila", explicó González.

Por su parte, el alcalde barallés, Manuel Jesús González Capón, no le dio demasiada importancia a la medida. "Trátase dun simple cambio de denominación", afirmó el regidor, para quien no tenía "moito sentido" la reclamación socialista.

El grupo nacionalista de Baralla decidió abstenerse ante la propuesta por considerar necesarios "certos criterios previos á hora de cambiar o rueiro da vila", según aclaró el portavoz del BNG, Xosé Manuel Becerra. "É necesario crear unha comisión que valore previamente se estas actuacións están xustificadas ou non", comentó Becerra.

OTRAS DECISIONES. La sesión de pleno ordinario del viernes dejó aprobadas otra serie de medidas, como la modificación de varios créditos del presupuesto municipal o el nombramiento de un nuevo juez de paz.

También se acordaron una serie de actuaciones para combatir la plaga de la avispa velutina, a propuesta del BNG. Otra de las proposiciones del grupo nacionalista era la de retomar la Festa da Troita, pero esta no salió adelante.

Por otro lado, el PSOE presentó una moción para que se restablecieran y mejoraran los servicios de transporte público. Esta fue aprobada por unanimidad por los demás grupos. Sin embargo, la petición socialista de mejorar las instalaciones de las pistas de baloncesto y tenis de la localidad no contó con el visto bueno del gobierno local.